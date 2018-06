Giannina Maradona escrachó al padre de Oliva que comía sanguchitos

Durante el partido que Argentina le ganó a Nigeria 1-2 por el partido que correspondió a la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol Rusia que le otorgó la clasificación a los octavos de final, Diego Armando Maradona, presenció dicho encuentro y sufrió un problema de salud que llamó la atención de todo el mundo.

Pasado el susto, se pudo conocer a través de las redes sociales una imagen donde, en medio de la crisis por la salud del Diego, un hombre se tentó con la comida exhibida en la mesa del VIP y “picoteó” sin pudor, aún cuando todo alrededor era caos.

Más tarde, se viralizaron unas imágenes en las que puede verse que un equipo médico lo atiende. Tras revisarlo, se dieron cuenta de que se trataba de una baja de presión y lograron compensarlo.

En Twitter, muchos se sorprendieron al ver este video. “Lo que me dio taquicardia es ver cómo uno de sus amigos cuando lo entraron medio descompuesto, se quedó mirando y se clavó una empanada. No fue muy copado”, opinó una usuaria.

En esa red social, Gianinna Maradona leyó este comentario y decidió revelar la identidad de este hombre: “Es el padrastro de Rocío (Oliva)”. Además, en tono irónico agregó un emoji con la “señal de shaka”, un gesto típico de saludo que se suele usar en la cultura del surf.

Tras las especulaciones sobre el estado de salud del Diez, Rocío Oliva difundió desde Buenos Aires un audio que le envió su pareja para tranquilizarla. “Hola, mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorrespiratorio ni lesión ni nada, al contrario”, arranca el mensaje.

“Terminó el primer tiempo y me fui a hablar un rato con una gente que estaba ahí que va en contra de Tapia, que me pidieron…Yo primero que no soy comprable y segundo que si acepto ahora con ustedes es por el Cabezón Ruggeri que los presentó. Esa fue la charla, y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados mami, no sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido”, sentenció Maradona.