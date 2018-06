Narcos en Cambiemos: "'Nacho' es Varisco" (y estalló la interna)

Siguen surgiendo datos de la causa que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos.

Según fuentes locales, la ex esposa del líder narco Daniel 'Tavi' Celis volvió a declarar como testigo por segunda vez en menos de una semana y comprometió aún más al intendente paranaense Sergio Varisco (Cambiemos), procesado y allanado producto del avance en las investigaciones.

Recordemos que personal de la Policía Federal allanó durante la tarde del 18/05/2018 la casa de una mujer allegada a Daniel 'Tavi' Celis en barrio Antártida, Paraná (Entre Ríos), y se encontraron con tres kilogramos de cocaína de alta pureza. Se trata de Luciana Lemos, quien quedó detenida por orden del juez federal Leandro Ríos, junto a un hermano de Celis, un sobrino y un hombre de nacionalidad peruana, que habría oficiado de corredor de la droga, según se informó a Análisis Digital.

El allanamiento se produjo después de un seguimiento telefónico a Tavi Celis, quien desde la Unidad Penal número 1 de Paraná coordinó toda la operación de desembarco de la droga -que llegaba desde Buenos Aires-.

Lemos declaró el viernes 22/06 y volvió a ampliar su indagatoria ayer (27/06). Según canal 9 Litoral, lo hizo durante casi siete horas ante el juez Ríos y ello quedó reflejado en 30 páginas de expediente.

Tal como pudo reconstruir Análisis Digital, este miércoles, de forma espontánea y acompañada por la defensora oficial Mónica Mariela Nardi, realizó una segunda ampliación de indagatoria.

En su primera presentación develó lo que significan las anotaciones de sus cuadernos ya que Celis le dio “órdenes expresas que no anotara los nombres” y afirmó que “'Amigo X' es Bordeira; 'Nacho' es Varisco; 'Daniel ' es Hernández y 'Chino' es Gainza. Cuando dice 'Nach' es la persona que está en la Unidad Penal, de apellido Gómez”. Lemos contó además que “era empleada municipal desde octubre de 2016 (…) porque eran los contratos que le tenía que dar Varisco a Celis (…) porque Celis puso mucha plata en la campaña. El arreglo era que Celis le hacía la campaña y Celis se quedaba con la Unidad 2”. También sostuvo que debía “cobrarle a Varisco una deuda de 2 millones de pesos que puso para la campaña” pero que “nunca me atendía Varisco sino Pablo Hernández, en la oficina de él. El primer día que fui y no me atendieron, se habían reunido Varisco, Bordeira y Hernández. Ahí llegaron a un acuerdo de que le iban a dar a Daniel Celis 50 mil pesos pero nunca cumplieron”.

Su segunda presentación (27/06) ante el magistrado fue para ampliar su indagatoriay se prolongó hasta la hora 15. En esta oportunidad, reveló que Varisco, Hernández, Bordeira y Gainza adquirían la droga “para repartirle a los que los iban a votar en la campaña, le armaban bolsitas y las repartían. Las armaban los que trabajaban en el Movimiento Vecinal del Oeste”. Contó detalles de la forma en que se adquiría el estupefaciente, de cómo era la comunicación del intendente y los demás funcionarios con Daniel Celis en la cárcel, dijo que el tipo de relación que Celis tenía con Bordeira “era como de un matrimonio”.

El concejal Pablo Hernández, la funcionaria policial y municipal Griselda Bordeira y el inspector de tránsito Alan Viola quedaron detenidos de la Justicia tras ser sometidos a indagatoria.

Según Varisco, "eso es absurdo" y pidió al tribunal de ética de la Unión Cívica Radical que analice su situación.

Por su parte, el intendente de Chajarí y presidente del Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Pedro Galimberti, aseguró que esto “tiene fuertes implicancias desde lo político en la Unión Cívica Radical y en el Frente Cambiemos” y admitió que “genera fricciones”.

No obstante, también resaltó como “positivo” que “esto hace tres o cuatro años era imposible y hoy con el gobierno de Cambiemos quienes están en el ejercicio del poder pueden ser llevados a la justicia y las investigaciones se llevan adelante”.

Informó, además, según dicho portal, que “no hubo ninguna comunicación” del Tribunal de Ética que constituyó Cambiemos a nivel nacional y reconoció que “dentro del partido hay quienes quieren colgar en la plaza a Varisco y otros que quieren salir con pancartas a apoyarlo”.

También adelantó como probable que la semana próxima se reúna el comité provincial de la UCR para analizar el tema pero aclaró que “hay que ser respetuosos de la justicia”.

En este contexto, marcó que el financiamiento de las campañas políticas “se debe contemplar en la futura reforma política” ya que “permitirá avanzar para que situaciones no deseadas –como las que tienen un origen ilícito- no intervengan en la política”.