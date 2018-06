Escracharon a los periodistas deportivos que hablaron mal de la Selección

Un escrache periodístico mundial se vio hoy 28/06 en algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires con afiches pidiendo "un minuto de silencio" para algunos personajes del mundo deportivo. Tienen un crespón negro y las fotos de algunos periodistas. La mayoría está realizando la cobertura del Mundial en Rusia para TyC Sports como Diego Díaz, Marcelo Palacios, Leonardo Farinella (además es director del diario Olé), Flavio Azzaro y Hugo Balassone.

En el escrache, también aparecen las caras de periodistas que trabajan para otras señales como Gustavo López (La Red y Fox Sports), Martín Liberman (Fox Sports), Alejandro Fantino (La Red y el canal América) e incluso el director técnico Ricardo Caruso Lombardi, quien hace de panelista en programas de ESPN y además de quien circuló -y se viralizó- un video en el que ventilaba supuestos enfrentamientos entre Sampaoli y los jugadores.

Los afiches aparecieron este jueves por la mañana pegados, en varios casos, sobre la avenida San Juan en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de los estudios de TyC Sports. Y la frase elegida por quienes los idearon, cuya identidad por ahora permanece en el anonimato, es una clara alusión al gesto con el que No Todo Pasa, el programa encabezado por Diego Díaz en ese canal, empezó su emisión tras la derrota de Argentina ante Croacia por 3 a 0.

El último jueves, luego de que la Selección perdiera ante el equipo europeo, Díaz, Balassone, Palacios y Azzaro hicieron un minuto de silencio junto a otros periodistas, como Gustavo Grabia y Guido Glait. A esa performance le siguieron críticas durísimas al equipo. La elección de empezar la emisión con ese minuto silencioso fue reprochada en redes sociales y por otros periodistas.

Pero los afiches no incluyeron sólo a los periodistas que participaron de No Todo Pasa, sino también a otros que han sido críticos con la Selección en distintas instancias. Por ejemplo, cuando Liberman sostuvo durante las Eliminatorias: "Si no van al Mundial, no cobro viáticos". O a Alejandro Fantino, quien tras cada partido de la Selección realiza durísimas editoriales en las que generalmente apunta contra los dirigentes y el cuerpo técnico.

Si bien los jugadores no respondieron a las críticas en particular de algún periodista, sí hubo una respuesta de Javier Mascherano para Caruso Lombardi, a quien calificó de "nefasto". Y después del partido contra Nigeria, que Argentina ganó 2 a 1 y que clasificó a la Selección a octavos de final, Lionel Messi sostuvo: "Esto es para la gente que no se dejó llenar la cabeza con boludeces".