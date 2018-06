Sica "operó" y Caputo perdió la pulseada... y su imagen

Las medidas que dispuso ayer el Banco Central para facilitar préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que entrarán en vigencia a partir del primero de julio, y que apuntan a bajar las tasas de interés al sector, surgieron de una reunión entre Luis Cauto y el flamante ministro de Producción, Dante Sica, en la cual el titular del Central accedió al pedido de Sica de autorizar a los bancos a usar los encajes para préstamos a las Pymes, pese a que eso genera emisión secundaria y que debilita el patrimonio de los bancos.

Pero no fue tan simple. Tampoco tan cordial. En efecto, afirman que en la larga reunión hubo un duro primer choque entre ambos funcionarios. Según "En Coordenadas", la publicación de Claudio Chiaruttini, fue de tal magnitud que "tuvo que intervenir la Casa Rosada".

Agrega que "en el mercado se venía especulando que Luis Caputo había perdido la pulseada", y que por eso "acciones y bonos no dejaron de bajar en lo que va de la semana. El riesgo país está en los valores más altos desde 2007 y el dólar vuelve a acercarse a 30 pesos. Sin embargo, Dante Sica "operó" sobre los medios con el anuncio de que la cadena de pagos se estaba cayendo (cosa que es verdad desde hace más de un mes) y puso en alerta a Mauricio Macri y al trío que conduce la Jefatura de Gabinete (Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui) que fueron lo que inclinaron la balanza a favor del Ministro de Producción".

El motivo es sencillo, aunque no por ello menos preocupante: el derrumbe en las encuestas de imagen e intención de voto. Y no sólo de Mauricio Macri, sino también de figuras de peso en Cambiemos como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, conscientes todos de que los aumento de precios y tarifas, el miedo a perder el trabajo y la caída del poder adquisitivo de las familias están haciendo estragos con su imagen.

Así se explicaría el porqué se inclinaron por Sica y no por el hombre que salvó 2 veces al Gobierno en vencimiento de Lebacs.

Según la publicación mencionada, "4 de las 5 consultoras que hacen encuestas para la Jefatura de Gabinete (la otra entregará su informe este fin de semana) son claros: Si bien Mauricio Macri mantiene una intención de voto cercana a 40%, hoy, cuando la oposición aún no tiene candidato seguro; la imagen de todas las figuras de “Cambiemos” están en los valores mínimos en 30 meses de gestión y cerca de valores que podrían ser muy difíciles de revertir en el corto plazo".

En tanto, los datos que dan las encuestadores que no trabajan para la Rosada, no son para nada mejores.

Tampoco los mercados responden como se esperaba pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pase a mercado "emergente": Al contrario de lo que especulado, "las acciones y los bonos no dejan de bajar, el Riesgo País está en su valor más alto en casi 8 años".

El problema, según Chiaruttini sería por un lado, que "no hay señales de ajuste en el Gasto Público para buscar una baja real del Déficit Fiscal en forma efectiva. La idea de postergar todo hasta la aprobación del Presupuesto 2019 es considerado como “demasiado tiempo” para los economistas ortodoxos que asesoran al grueso de la City", y por el otro, que aún "no se conoce el plan monetario, financiero, cambiario y bancario del nuevo Presidente del Banco Central, Luis Caputo. (...) prometió darlas a conocer antes de la próxima licitación de Lebacs, no está programada su presencia en el Senado, como hacen todos los Presidente del BCRA con su “Programa Monetario Anual”; ni se hizo alguna reunión con los medios como solía hacer Federico Sturzenegger. Sólo dos notas en “Clarín” y “La Nación”, donde dijo poco y nada y un par de comunicados de prensa con muy pocas líneas".

Mientras tanto, en la City creen que las medidas anunciadas ayer debilitan el patrimionio de los bancos y de todo el sistema financiero.

Además, sostienen que "el uso de los encajes para dar créditos es una forma de emisión monetaria (justo lo que con estos cambios en el BCRA se trataba de evitar), al tiempo que también debilita el patrimonio de las entidades bancarias y del sistema".

En este marco, las medidas solo terminan por debilitar la imagen del propio Caputo, que como dice Chiaruttini, al final "demostró que es mucho tan o más permeables como lo era Federico Sturzenegger a las exigencia de una Jefatura de Gabinete que ya se equivocó el pasado 28 de Diciembre"...