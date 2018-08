Otro escándalo en Cambiemos: Denuncian a Piter Robledo por millonaria estafa

Otro escándalo rodea a Cambiemos. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud de la Nación, Piter Robledo, fue denunciado por una joven por haber utilizado su cuenta sueldo como empleada de esa dependencia (cuando se denominaba Subsecretario de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social) para depositar 150 mil pesos durante varios meses después de haber sido despedida.



Rosaura Cipres, integrante de la Juventud de Cambiemos, se presentó ante la justicia federal para denunciar a Robledo por defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos.



El caso fue revelado por el programa 'Solo Periodismo' (Crónica Tv). En declaraciones a dicho programa, la joven, quien vive en Escobar, aseguró que fue echada cuando se encontraba embarazada y que descubrió la situación al intentar tramitar un subsidio, que le fue rechazado por los altos ingresos que recibía en su cuenta.



“Un par de meses después de mi despido me acerco a Anses para tramitar el monotributo social pero no me dejan porque aparecía activa en el Ministerio de Desarrollo Social. Aparecía cobrando 150 mil pesos. Me llevo la sorpresa de mi vida”, contó y agregó: “Mi sueldo era de 10 mil pesos. En el banco figuran los depósitos hechos y retirados, pero yo no los retiré”.



Los depósitos y retiros se repitieron durante al menos 8 meses, lo que suma una cifra superior al millón de pesos que la joven dice nunca haber recibido.



La denuncia fue presentada en julio de este año y recayó en el juzgado federal 7 de Sebastián Casanello y debe ser investigada por el fiscal Carlos Stornelli.



Como si esto fuera poco, un día antes de la emisión del programa, en el alambrado de su casa encontró un papel con letras de diario pegadas y una amenaza: “Los tiempos PRO cambian. TV? Yo lo pensaría”.

Aquí su testimonio: