Mario Quintana vendió todas sus acciones en Farmacity

Mario Quintana, el otrora poderoso vicejefe de Gabinete de Marcos Peña, vendió la totalidad de sus acciones en la cadena Farmacity, se informó este miércoles de forma oficial.

"Mario Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de la Nación, vendió la totalidad de las acciones que poseía de Farmacity, tanto en forma directa como indirecta, el pasado 15 de agosto", informaron voceros del Gobierno a través de un comunicado.

"De ese modo, dio cumplimiento al compromiso que había asumido meses atrás, según el cual vendería la totalidad de su participación accionaria antes de fines de 2018", agrega el despacho de prensa.

La situación de Quintana en relación a su participación en la cadena de farmacias quedó complicada luego de que un informe periodístico asegurara que, para evitar conflictos de intereses tras su incorporación al Gobierno, el vicejefe de Gabinete informó que menos del 3% de las acciones de Farmacity. Sin embargo, al mismo tiempo, esa proporción le otorgaba 53% de los votos del directorio, lo que le concedía el control de la firma.

"No hay ninguna incompatibilidad (por ser accionista de la empresa). No tengo nada que ocultar", dijo entonces en diálogo con radio Mitre. "No tomé ninguna decisión ni participé en reuniones de directorio ni en ninguna llamada que tengan que ver con la compañía", agregó, y prometió en aquel entonces que vendería sus acciones antes de que finalice 2018.

También la puja de Farmacity por ingresar a la provincia de Buenos Aires, donde tiene vedada sus operaciones por una ley, ponía en tela de juicio los movimientos de Quintana. La firma está a la espera de una audiencia en la Corte Suprema para tratar la cuestión.

En tanto, la polémica por las tenencia de las acciones derivó en una causa en la Justicia federal. El fiscal Ramiro González lo imputó en junio para intentar determinar si la red de farmacias fue beneficiada por el funcionario una vez que asumió en la Casa Rosada.