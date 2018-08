Elefantes y monos

Los bancos 'pisan' el dinero que les ingresa y en las crisis no los devuelven en tiempo y forma: ocurrió en la Argentina 2001, entre otros períodos históricos, pero también en USA 2008. Luego, los bancos reciben dinero pero también informan acerca de sus posibles dudas sobre el origen del capital, otro motivo para no devolverlo más tarde. Ni hablar si hay un paro prolongado de La Bancaria.... Había un empresario, ya fallecido, que comentaba a Urgente24 que no creía en los saldos bancarios y todos los meses hacía que del banco le enviaran todo el dinero en la cuenta, lo hacía contar y lo devolvía pero era la única forma de confirmar que sus utilidades no eran juegos contables. Recuerdos inevitables al leer la nota del 'Bigote' Acosta:

Por RAÚL 'BIGOTE' ACOSTAPeriodista, conductor radial y televisivo, poeta, dramaturgo y ensayista santafecino, afincado en Rosario. Miércoles 22 de agosto de 2018 14:17 hs