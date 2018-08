Trump, herido, acusó a Cohen de inventar "historias"

El Presidente estadounidense, Donald Trump, vive uno de los días más oscuros desde que asumiera su presidencia. Ayer, su exabogado, Michael Cohen, se declaró culpable de delitos graves que implican al mandatario en financiación ilícita de campaña. Además, el ex jefe de campaña del mandatario, Paul Manafort, ha sido encontrado culpable de 8 cargos de fraude fiscal y bancario, un veredicto que fue una victoria para el fiscal especial, Robert Mueller. Como si fuera poco, el abogado de Cohen, Lanny Davis, dijo hoy que su cliente tiene pruebas de que Trump trabajó con los rusos para manipular las elecciones presidenciales de 2016. Y que podría proporcionárselas al fiscal especial.

El Presidente de USA utilizó la red social Twitter, por donde suele comunicar sus decisiones, para rechazar la versión de Cohen. Lo acusó de inventar "historias" para obtener un trato con el fiscal. En cambio, alabó a Paul Manafort, a quien llamó un "hombre valiente" que no se "quebró" como Cohen. "Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familias", tuiteó Trump. "La 'Justicia' tomó un caso de evasión fiscal de hace 2 años, entre otras cosas, y aplicó una presión tremenda sobre él, quien, a diferencia de Michael Cohen, se negó a 'quebrarse' - inventar historias para negociar un 'trato'. ¡Tanto respeto por un hombre tan valiente!".

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018

Por otro lado, el mandatario destacó que un gran número de cargos (10) no pudieron ser comprobados en el caso de Manafort, lo que ratificaría su teoría de que se trata de una "caza de brujas". A diferencia de Cohen, Manafort no aceptó un trato con la Fiscalía. Existen especulaciones de que no lo hizo, a la espera de un indulto de Trump -algo que el Presidente no ha descartado-.

Luego el mandatario se extendió sobre su exabogado: "Michael Cohen se declaró culpable de 2 cargos de violación de la financiación de campaña que no son un delito. ¡Obama realizó una gran violación de la financiación en su campaña, y se arregló rapidamente!".

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018

Trump se refiere a que en el año 2013, la campaña de Obama de 2008, pagó una multa de US$ 375.000 por haber violado una norma electoral que dice que las contribuciones hechas 20 días antes de los comicios deben ser reportadas dentro de las 48 horas.

Las contribuciones ilegales de campaña de las que habló Cohen incluyen los pagos que hizo en 2016, en nombre de Trump, a 2 mujeres que decían haber tenido un romance con el candidato republicano. "Si alguien está buscando un buen abogado, le recomiendo enfáticamente que no se quede con las servicios de Michael Cohen", tuitó Trump.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018

La Vanguardia destaca que los demócratas aprovecharon las noticias para atacar al Presidente, al tiempo que se preparan para las elecciones de medio término en noviembre, en las que esperan retomar el control de al menos 1 de las 2 cámaras.

"Creo que hoy hemos establecido que tenemos un Presidente criminal, y eso es histórico", dijo John Dean, exconsejero de la Casa Blanca para Richar Nixon.

"Hoy ha quedado claro que las elecciones de noviembre serán un referéndum sobre un juicio político", dijo Steve Bannon, ex estratega de Trump y quien llamó a sus seguidores a apoyar al Presidente.