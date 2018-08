CFK cuestionó a Macri, a su familia y al clan de empresarios arrepentidos

“El principal problema que tiene este Gobierno no soy yo. Son ustedes mismos, ustedes mismos por sus políticas espantosas, ¡espantosas!”. Esas fueron algunas de las frases que la ex presidente CFK utilizó para fusilar al Gobierno de Mauricio Macri. La Senadora, aprovechó su espacio en la sesión en donde se discutía el allanamiento a sus viviendas por la causa de los cuadernos de las coimas. “Fui la primera presidenta mujer y seré la primera senadora allanada.

"No es cierto que en 2001 se allanó a un senador por el escándalo de los sobornos. Esta es la primera vez que se va a allanar domicilios de un senador". Y agregó que el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó realizar en tres de sus propiedades, es un caso inédito. “este es un país maravilloso”, ironizó Cristina Fernández.

Por supuesto en su declaración, empezó a argumentar punto por punto su defensa y se preguntó ¿ustedes creen que viven en un país normal?, ¿en serio?, y aseguró que es “terrible lo que está pasando”.

"¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad?" , lanzó CFK poniendo en duda las palabras de los más de 8 arrepentidos que lleva la mega causa de los cuadernos de las coimas que además CFK también ironizó con el tema y “las fotocopias”.

"Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal (Carlos) Stornelli, el juez (Claudio) Bonadio van a amenazar meter presos a empresarios," sostuvo la ex presidenta durante la sesión del Senado.

Y siguió: "¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad? ¿Que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?".

Pero eso no fue todo, sino que arremetió directamente contra el Presidente de la Nación. "Gobierna Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo" , señaló la ex mandataria para relacionar a Mauricio Macri con contratistas de la obra pública.

También arremetió en su discurso contra el empresario Gabriel Romero, quien confesó haber pagado 600 mil dólares por la firma de un decreto en su gestión. “No es un empresario K. Empezó cuando le vendieron los talleres de EMEPA en Chascomús. No en El Calafate ni en Río Gallegos. Ni existíamos nosotros”, dijo.

Para Cristina, el caso de los cuadernos de las coimas es la consagración de la persecución política en su contra, no obstante, aseguró que “ha aguantado de todo”. “Tengo seis causas abiertas, cuatro de asociación ilícita. Durante cuatro años machacaron que era socia de un empresario de Santa Cruz y de otro empresario de medios. Estos empresarios no aparecen en las fotocopias", alegó.

Por supuesto, la Senadora invitó a que se investigue el caso: si se quiere investigar, que se haga una auditoría global de la obra pública. De toda, no de la que Iguacel, actual ministro de Energía, eligió, únicamente en vialidad y únicamente en la provincia de Santa Cruz”.

Durante su discurso CFK también comparó a la justicia Argentina con la Brasilera y aseguró que en el país existe una “utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares” y agregó: “esto es un modelo regional que también vemos en Brasil”.

“Si no puede competir, ganar y ser presidente, saben por qué es, Porque lo metieron preso porque ganaba las elecciones. ¿Les suena? A mí me suena, y mucho”.

Al juez Bonadio tampoco lo perdonó: “Más allá de la categoría de juez enemigo, Bonadio es un instrumento, un títere” . ¿Ustedes consideran que Bonadio es imparcial?, se preguntó.

¿Nos tomaron a todos por estúpidos?", también se preguntó Cristina cuando habló sobre su procesamiento por la causa dólar futur o: "Hicieron una entrega delictiva de reservas . Es un escándalo y lo saben. Y los procesados somos nosotros y los que luchan contra la corrupción son ustedes”.

Y es que ni siquiera la la vicepresidenta Gabriela Michetti se salvó del filoso discurso de Cristina: " A usted misma le fueron encontrados bolsos con dinero. ¿Le allanaron la casa? Nadie se la allanó. Y hubo una causa judicial".

Finalmente, CFK hizo su autocrítica: “Los opositores no estamos haciendo nada, absolutamente nada para mejorarle la vida a los argentinos”, sentenció.