Lula despega de Bolsonaro y busca transferir votos a Haddad

El filonazi Jair Bolsonaro ha decidido no participar de nuevos debates presidenciales. Su comportamiento en los 2 debates de la temporada no fueron satisfactorios. Luego, Luiz Inácio Lula da Silva no pudo participar por encontrarse en prisión. En tanto, la Rede Globo y su red de radios CBN siguen sin cubrir el proselitismo del PT (Partido dos Trabalhadores): no menciona en su pantalla a Lula porque está preso y al compañero de binomio del exPresidente, Fernando Haddad, porque todavía es candidato a vicepresidente. "#MostraOLulaJN" reclamó en Twitter el equipo de Lula.

Por Urgente 24 Miércoles 22 de agosto de 2018 23:03 hs