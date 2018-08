Australia también frena la expansión de Huawei en 5G

Después las restricciones de USA, las empresas chinas Huawei y ZTE enfrentan un boicot de Australia, que ha informado a ambas compañías de que se les prohibirá participar en el desarrollo de las redes 5G en el país.

La tecnología 5G es la próxima gran tecnología que abrirá camino en el terreno de los smartphones de manera extensiva a partir de 2019.

Para Urgente24, hay empresas de tecnología detrás de las restricciones.

Por ejemplo, cuando Richard Yu, CEO de Huawei, presentó en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, España, su chip Huawei Balong 5G01, que soporta el nuevo estándar 3GPP que se ejecutará en las conexiones de 5G, capaces de descargar datos a una velocidad de 2,3 gigabytes por segundo, quedó en claro que amenazaba la supremacía del Snapdragon X50 de Qualcomm.

Crisis política

La Mancomunidad de Australia es una monarquía constitucional federal con una democracia parlamentaria. La Mancomunidad de Australia se formó en 1901 cuando las 6 colonias británicas autogobernadas acordaron unirse como una sola nación.

El Soberano de Australia es actualmente la reina Isabel II. También es la Soberana de otros quince Reinos de la Commonwealth, incluyendo el Reino Unido. Al igual que los demás Dominios, Australia obtuvo independencia legislativa.

Debajo, como Jefe de Estado, se encuentra el Gobernador General, que desde 1965 ha sido un ciudadano australiano. Las facultades del Gobernador General casi siempre se utilizan con el asesoramiento del 1er. Ministro o de otros ministros.

Hoy día gobierna Australia la coalición Liberal-Nacional, que cuenta con apenas 1 escaño de diferencia en el Parlamento para retener la mayoría.

El 1er. ministro, Malcolm Turnbull, se aferra al poder en medio de una crisis de conducción del Partido Liberal que provocaría otro intento del ala conservadora de arrebatarle el liderazgo.

5G

El programa surcoreano “5Gmobile communication systems based on beam-divisionmultiple access and relays with group cooperation” es de 2008. Europa comenzó a trabajar en 2013 con el objetivo de entregar la tecnología móvil 5G en 2020, impulsado por un fabricante de automóviles y varias empresas de telecomunicaciones.

El 20/12/2017, el 3rd Generation Partnership Program (3GPP) aprobó, en Lisboa (Portugal), las especificaciones del 1er. estándar de 5ta. Generación (5G) de redes móviles.

En febrero de 2017, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de Naciones Unidas, reveló alguna de las especificaciones de la tecnología 5G: velocidades de descarga mínimas de 20 Gbps y 10 Gbps de subida, y una latencia de 4 ms.

En noviembre de 2014, Huawei anunció la firma de un acuerdo con la operadora móvil rusa Megafon para estandarizar y desarrollar redes 5G de prueba, en vistas a la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

Decepción

Así lo ha expresado Huawei a través de un tuit:

"El gobierno nos ha informado que se ha prohibido a Huawei & ZTE proporcionar tecnología 5G a Australia. Este es un resultado extremadamente decepcionante para los consumidores. Huawei es un líder mundial en 5G. Ha entregado de manera segura tecnología inalámbrica en Australia durante cerca de 15 años."

Los fundamentos de la decisión son preocupaciones acerca del compromiso que podría suponer para la seguridad del país. "Si bien estamos protegidos en la medida de lo posible por los controles de seguridad actuales, la nueva red, con su mayor complejidad, haría que estas protecciones actuales sean ineficaces en 5G", argumentaron desde el Gobierno.

"La seguridad de la red 5G tendrá implicaciones fundamentales en todos los australianos, así como la seguridad de infraestructuras críticas, durante la próxima generación", señaló en rueda de prensa el secretario del Tesoro y ministro interino del Interior de Australia, Scott Morrison, según un comunicado.

El 18/09 entrará en vigor en Australia la legislación Reformas a la Seguridad del Sector de las Telecomunicaciones, que obliga a las empresas proveedoras de telefonía móvil a proteger las redes ante cualquier amenaza a la seguridad nacional.

Huawei y ZTE (Zhong Xing Telecommunication Equipment) fueron trabados en su expansión en territorio norteamericano, frenándose a Huawei la colocación de su modelo Mate 10 Pro, que en diversas mercados desplazó a iPhone, de Apple.

En cuanto a ZTE, un proveedor global de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes, se le prohibió adquirir componentes y productos a empresas estadounidenses. Un asunto que ha terminado por resolverse –por suerte para la empresa– con el cumplimiento de ZTE de ciertas condiciones impuestas por los organismos reguladores estatales.

El Gobierno estadounidense ha instalado la sospecha de que ambas empresas podrían obtener datos para el Gobierno chino. Y es lo que decidió aceptar Australia.

Huawei está por presentar su esperado modelo Mate 20 Lite, basado en el Maimang 7 —su versión para el mercado chino—.

Según imágenes no oficiales, incluye un procesador Kirin 980 y llama la atención por el diseño audaz la posición de 3 cámaras traseras que forman un cuadrado junto al flash; además de la ubicación del sensor de huellas debajo las cámaras traseras.