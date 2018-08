Wall Street Confidencial: No a los bonos argentinos y mejor Vaca Muerta

Este martes (22/8) la sociedad de bolsa Balanz Captital organizó un encuentro para analizar la realidad argentina y el escenario 2019. Disertaron el consultor Pablo Knopoff; Claudio Portel, CEO y fundador de la sociedad de bolsa; el CIO del Balanz Walter Stoeppelwerth y sobresalió la intervención de Carlos Melconian. Pero este miércoles (23/8) Stoeppelwerth amplió sus conceptos sobre las inversiones en una entrevista con FM Milenium donde planteó algunos puntos polémicos como la necesidad del ajuste en las cuentas públicas y el rol de la clase media: “El año pasado Argentina compró 883.000 autos y Colombia con 48 millones de habitantes compró 270.000. Tenés un déficit de turismo de US$ 11.000 millones. Eso no existe en otro país… la clase media consume mucho más que en cualquier otro país con el mismo PBI que Argentina. Eso explica que están viviendo mejor pero están diciendo que no viven mejor”. Sin embargo, a pesar del panorama oscuro del país, consideró que no habrá default: “Habrá más momentos de dificultades pero van a zafar”.

Por Urgente 24 Jueves 23 de agosto de 2018 12:30 hs Compartí esta nota Imprimir