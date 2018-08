Con escasas expectativas, inició la reunión entre docentes y el Gobierno bonaerense

Un día antes de que venciera la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, funcionarios del Gobierno bonaerense convocaron a los gremios docentes y este mediodía retomaron las negociaciones paritarias.



La cita, justo a un mes de la octava reunión, comenzó a las 13.00 en la sede del ministerio de Economía en La Plata.



El Frente de Unidad Docente reclama que el gobierno mejore la oferta del 16,5 % de aumento que realizó el 23 de julio. Además piden mejoras en infraestructura escolar tras la muerte de la vicedirectora y el portero de la escuela N°49 de Moreno tras una explosión por escape de gas.



La reunión se da un día después de que el Tribunal de Trabajo N°3 de La Plata ordenara al gobierno provincial a que "se abstenga de imponer multas, impulsar o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en ese sentido”. El falló se expidió así contra la multa de 657 millones tramitada por el ministerio de Trabajo provincial contra el Suteba.



Cabe recordar que los docentes habían advertido con realizar nuevas medidas de fuerza si el gobierno no les brindaba respuestas a su reclamo. Es que antes de que se dictara la conciliación obligatoria, habían lanzado un paro provincial por 72 horas.



Días atrás, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo: “Si no hay respuestas a las necesidades de las Escuelas, al aumento de los cupos en los Comedores Escolares y al reclamo salarial que estamos llevando adelante, el FUDB va a efectivizar las 72 horas de paro que tenemos previstas para decirle a la gobernadora que a los Docentes se los respeta, a las Escuelas se las arregla y a los chicos se los cuida".

Hoy, antes de ingresar el encuentro, Baradel hizo declaraciones a la prensa:

"Nos quisieron multar y la justicia nos dio la razón y no la pueden imponer ¿Saben quién incumplió la conciliación obligatoria? El Gobierno que no nos llamó. No era una conciliación obligatoria, era un bozal, ellxs la incumplieron" @RobiBaradel pic.twitter.com/iTzWly2hkk