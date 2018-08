Hace 10 años, Argentina Sub23, con Messi y Agüero, ganaba el Oro en Beijing

“Que veinte años no es nada/ Que febril la mirada, errante en las sombras/ Te busca y te nombra/Vivir con el alma aferrada/ A un dulce recuerdo/ Que lloro otra vez”, rezaba una de sus estrofas el memorable tango “Volver” que cantaba Carlos Gardel. En este caso, se podría decir “Que 10 años no es nada”, debido a que en este 23 de agosto, se cumplen exactamente 10 años, de la medalla dorada que lograba la Selección Argentina Sub23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 de la mano de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Sergio ‘Kun’ Agüero, Ever Banega, Javier Mascherano, Fernando Gago y Ezequiel Lavezzi, entre otros, y que era dirigido por Sergio Rubén ‘Checho’ Batista.

Con esa victoria en Beijing, la Selección obtuvo su segunda Medalla de Oro en fútbol tras haberla ganado en Atenas 2004 de la mano de Marcelo Bielsa, Carlos Tevez, Javier Saviola, Andrés D'Alessandro, Luis ‘Lucho’ González y Gabriel Heinze.

Argentina terminó invicto ese certamen. En la fase de grupos, derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil (con goles de Messi y Lautaro Acosta), 1 a 0 a Australia (Ezequiel Lavezzi) y 2 a 0 a Serbia (Lavezzi y Diego Buonanotte). Luego, en cuartos de final, 2 a 1 a Holanda (Messi y Di María); en semifinales, 3 a 0 a Brasil (Dos de Agüero y Riquelme). Y en la final, el recordado gol de Ángel Di María ante Nigeria para el 1 a 0.

La formación de aquel triunfo ante Nigeria fue: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Pareja, Ezequiel Garay, Luciano Monzón; Fernando Gago, Javier Mascherano, Ángel Di María (Ever Banega); Juan Román Riquelme; Lionel Messi (Ezequiel Lavezzi) y Sergio Agüero (José Sosa).

Este título catapultó al ‘Checho’ Batista a la dirección técnica de la selección mayor. En ese mismo 2008, Alfio Basile dejó de ser el técnico de la Selección por malos resultados en las Eliminatorias. El entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, le dio el mando a Diego Armando Maradona, quien renunció tras el pobre Mundial de Sudáfrica 2010.

En la búsqueda de un DT para que dirigiera a la Argentina en la Copa América 2011, que se iba a celebrar en nuestro país, fue clave la Medalla de Oro obtenida por Batista en Beijing.

Conocedor de muchos futbolistas de esa camada de Oro, Grondona le dio las llaves de la Selección. La travesía duró muy poco ya que el nivel de juego mostrado en esa Copa América fue muy bajo. La AFA lo echó y nombró a Alejandro Sabella como nuevo entrenador.