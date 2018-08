Obvio: Mientras negocian, crece la guerra comercial USA vs. China

A partir del 23/08 a las 12:01 hora local han empezado a aplicarse los nuevos aranceles, según anunció a agencia estatal Xinhua citando a las autoridades chinas, poco después de que las Aduanas estadounidenses empezaran oficialmente a cobrar gravámenes por el mismo valor a un total de 279 productos chinos.

"(...) al día de hoy, nosotros tenemos más balas que ellos. Ellos lo saben", dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en la cadena CNBC. "Tenemos una economía mucho más fuerte que ellos. Ellos también lo saben".

USA tiene en la manga la imposición de aranceles a otros bienes chinos por US$ 200.000 millones y también aplicar una tasa de 25% a los autos importados para proteger la producción doméstica. Ese paso es discutido esta semana en Washington en audiencias públicas con representantes de las empresas estadounidenses concernidas.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que el objetivo es alcanzar "mejores acuerdos comerciales para USA. El Presidente quiere un comercio libre, justo y más recíproco con otros países; especialmente con China", agregó.

El presidente Donald Trump aplica una agresiva política proteccionista para reducir el déficit comercial estadounidense al cual le atribuye la destrucción de empleos en su país. Empero los socios comerciales de Washington aplicaron medidas de represalia que dañan a productores agrícolas, fabricantes y consumidores estadounidenses.

El Ministerio de Comercio chino dijo en un comunicado que China "tiene que seguir haciendo los contraataques necesarios". Y agregó que presentaría una queja ante la Organización Mundial del Comercio.

Este nuevo episodio en la guerra comercial entre ambas economías del mundo podría dificultar aún más las negociaciones previstas entre ambas partes, que tenían como objetivo la búsqueda de una situación a las tensiones comerciales.

Guerra

USA impuso aranceles del 25% sobre otros US$ 16.000 millones en productos chinos justo después del mediodía en China. El impuesto afecta a 279 productos chinos, incluidos productos químicos, motocicletas, velocímetros y antenas.

China respondió de inmediato con aranceles del 25% sobre la misma cantidad de productos estadounidenses, como productos químicos y combustible diesel.

Sin embargo, una delegación china de autoridades de 2do. nivel se encuentra en la capital estadounidense, donde se realizó una ronda de reuniones con un equipo de la Administración Trump.

La última ronda lleva a US$ 50.000 millones el valor de las importaciones sometidas a aranceles por ambos países desde principios de julio. Además, Washington llevará a cabo sesiones sobre una lista propuesta de importaciones chinas por un valor de US$ 200.000 millones que podrían enfrentarse a aranceles adicionales.

El Ministerio de Comercio también anunció en un comunicado que presentará otra queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para defender el sistema multilateral de comercio y sus derechos tras las últimas medidas proteccionistas de Donald Trump.

"China se opone firmemente y tiene que tomar una vez más las contramedidas necesarias", aseguró el comunicado ministerial, que volvió a denunciar que la decisión de la Administración del presidente estadounidense va en contra de los principios de la OMC.

Las autoridades chinas, que ya presentaron ante la OMC varias quejas contra las medidas proteccionistas de Trump el pasado julio, insistieron este jueves en su intención de "salvaguardar el libre comercio y los mecanismos multilaterales, así como sus derechos e intereses legítimos".

La reacción china se produce después de que las Aduanas de USA empezaran oficialmente a cobrar gravámenes del 25% a las 00:00 hora local (4:00 GMT) a un total de 279 productos, incluyendo ciertos tipos de aceites lubricantes, tubos de plástico flexibles y motores de aire acondicionado, entre otros.

Estos gravámenes impuestos por Trump se suman a otros que empezaron a aplicarse el 06/07 a importaciones chinas valoradas en US$ 34.000 millones, sumando un total de US$ 50.000 millones. En los últimos meses, las rondas de negociaciones entre Washington y Beijing no han evitado la entrada en vigor de aranceles por parte de USA, que han sido respondidos por China con represalias similares.

O sea que el nuevo intercambio entre las 2 superpotencias económicas se produce cuando funcionarios de ambos países mantienen conversaciones en Washington sobre la disputa.

USA ha amenazado con aplicar aranceles del 25% sobre otros US$ 200.000 millones. China ha dicho que responderá con aranceles sobre otros US$ 60.000 millones en bienes estadounidenses en represalia.

Es más difícil para China igualar esta última amenaza dólar por dólar porque USA exporta mucho menos a China.

Las negociaciones previas no lograron ningún acuerdo duradero, y el presidente Donald Trump ha sugerido que las conversaciones actuales pueden no ser muy diferentes.

Trump dijo en una entrevista con Reuters que no "anticipaba demasiado" con las discusiones, que involucran a funcionarios de menor nivel que en las rondas anteriores, resolvió la disputa que "tomará tiempo porque China lo ha hecho demasiado bien durante demasiado tiempo y se han echado a perder", dijo.

Muchas compañías estadounidenses están preocupadas. Muchos han advertido que las últimas medidas dañarían su negocio, y no podrían absorber aranceles del 25% sin aumentar los precios en los consumidores estadounidenses.

Representantes de la industria de motociclismo, fabricantes de bicicletas eléctricas, fabricantes de equipos de alimentos y compañías químicas han escrito al Gobierno o se han pronunciado en oposición a esta última ronda de aranceles.

Las empresas en China también están sintiendo los efectos de la guerra comercial, que ha pesado en los mercados financieros del país. Los inversores están cada vez más preocupados acerca de cómo una desaceleración de la economía china resistirá una prolongada disputa con USA.

La enorme industria de exportación del país ya comenzó a enfriarse, según datos recientes.

Esos temores han ayudado a impulsar el principal índice de acciones de China hacia un mercado bajista y llevar a que la moneda del país, el yuan o renminbi, baje drásticamente frente al dólar estadounidense.

Washington se vio forzado a anunciar un programa de ayuda de US$ 12.000 millones para aquellos productores agrícolas perjudicados por los aranceles de represalia que impusieron tanto China como otros países.

Un documento de la Reserva Federal afirmó que la entidad considera que las disputas comerciales implican "trascendentales" riesgos para la economía.

Un pelea comercial generalizada y prolongada perjudicaría la confianza de los empresas, las inversiones y el empleo, en tanto impactaría en los precios, lo cual puede "reducir el poder de compra de los hogares estadounidenses", dice la minuta de la reunión de la Fed celebrada los días 31/07 y 01/08.