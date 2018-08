Arde la disputa por dominar el peronismo: Cristina vs. Pichetto

Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó con Miguel Ángel Pichetto:

"El acta-acuerdo que yo ratifiqué como presidenta, además de modificada por la Procuración, por la UNIREN, por la audiencia, fue modificada por el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Actos Delegados. Un dictamen de mayoría; creo que lo firmaba, entre otros senadores y senadoras y diputados y diputadas, el señor presidente actual del bloque de Argentina Federal, senador Miguel Pichetto".

"El otro día, cuando finalizaba el discurso el señor presidente del bloque de Argentina Federal, hablaba de que todo esto deteriora la política y de que se llegaba así en Brasil a que un militar de derecha, fascista, como Bolsonaro, podía llegar a ser presidente. Se olvidó de un detalle: que el que puede ser presidente y gana en primera y segunda vuelta se llama Inácio Lula da Silva. Y si no puede competir, ganar y ser presidente, ¿sabe por qué es, senador? Porque lo metieron preso porque ganaba las elecciones. ¿Le suena? ¡A mí me suena; y mucho!"

Sr. Pichetto.- "Dígale que se dirija a la Cámara, no a mí, presidenta. No tengo ninguna interlocución, que hable a la Cámara".

Sra. Fernández de Kirchner.- "¡Me suena y mucho! Y digo, señora presidenta..."

Sra. Presidente.- "Perdón, diríjase a la Presidencia, por favor".

"Tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque tampoco puedo ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Miren, quiero ser sincera: si mañana o en este mismo momento un rayo me partiera y de mí solo quedaran esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente".



"Cuando hablé del caso brasileño, hablé también de la proscripción y hablé de una situación procesal con condena que tuvo Lula y con recurso ante la Corte. Así que le recomiendo que nos escuchemos. Siempre hemos tenido una actitud de respeto en lo personal, en lo humano y en su rol como ex presidenta de la Nación".

"Si hace tres semanas ella misma hubiera decidido allanarse a la medida de esta inspección ocular o allanamiento –es dable esperar que difícilmente se encuentre algo consistente en términos de la investigación– nos hubiera alivianado la tensión sobre el Senado".

"Y estoy seguro de que hubiera sido hasta un hecho saludable desde el punto de vista de su propia defensa personal, de decir “venga señor juez, no tengo nada que ocultar, haga lo que tenga que hacer, cuídeme el inmueble, hágalo con prudencia”.

"Estoy seguro que la defensa que ha hecho la va a ejercitar y la va a desarrollar, y espero que, además, sea verdad lo que ha dicho".

"Podemos analizar que hay un contexto latinoamericano con el tema de los gobiernos populares. Por ahí puede pasar la cosa. Pero creer que esto es una conspiración interna de sectores que están en contra o que le van a limitar la posibilidad de ser electa..."

"Entonces, quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019. No se haga problema".

"Tampoco hagamos el esquema de la victimización. No lo hagamos. Mire: en el peronismo federal, el espacio que yo represento junto con otros senadores, que tiene que ver con la gobernabilidad de los gobernadores, en dos años recuperamos el 15 por ciento a muchas provincias".

"No hay ningún esquema de conspiración del peronismo que quiera apartar... Toda esa pavada. Toda esa estupidez que hemos escuchado, conspirativa, construida, incluso, con anterioridad, realmente no tienen ninguna dimensión".

"¿Qué? ¿Me van a decir, mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos, están diciendo en serio la verdad?"

"En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer. No tenemos de presidente a Konrad Adenauer. Está de presidente Mauricio Macri, ¡el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo!"

"Pregunto: ¿de dónde salieron los fondos de dos legisladores que están sentados igual que yo, por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias; por testimonios, por auditoría de la Junta Electoral".

"Esto es lo que está pasando hoy y ningún señor senador o senadora se puede dar por no enterado: la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y ¡proscripción! de dirigentes populares. Les aclaro: más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío –él en sí es un instrumento, un títere en definitiva–; esto es un modelo regional que podemos estar viendo en Brasil claramente".

"¿Por qué hay que suprimir? Porque alguien dijo esto le puede pasar a cualquiera. ¡Error! ¡Error! ¡Estas cosas no le pasan a cualquiera! ¡Si los cualquiera votan lo que quiere el poder, si los cualquieras o cualquieros – cualquieras o cualquieros– levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie!"

"¡Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy arrepentir... No! ¡No me arrepiento de nada de lo que hice!"

"¡Ustedes devaluaron! ¡Ustedes decidieron el precio de los contratos a futuro el 13 de diciembre!"

"¡¿Ustedes creen que van a solucionar o tapar el sol con la mano a partir de como dijo algún ministro que, reputado periodista –que no es K precisamente–: Bueno, si no hay pan, que haya circo."

"Han endeudado en más de 100.000 millones de dólares el país. ¿Dónde están, señora presidenta, los 100.000 millones de dólares? No están en las universidades, no están en los colegios".

"Yo fui muy opositora el menemismo, muy –de hecho me echaron del bloque–, pero la verdad es que al lado de lo que se está viviendo ahora, por Dios, llamen a ese estadista otra vez. Es terrible lo que está pasando en la República Argentina".

A Michetti: "A usted le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero; ¿le allanaron su casa? Nadie le allanó su casa. Su empleada había dicho, por ejemplo, que se recibían siempre o se veían esos... Bueno, le digo, señora presidenta, que esto pasó y hubo una causa judicial; por otra causa judicial similar la ministra Michelli renunció, fue juzgada y separada del cargo"

"¿Cómo vamos a creer si cuando es alguien de Cambiemos cambian el fiscal para que no moleste o piden el expediente de un desafuero que, si es alguien del Frente para la Victoria se tramita en una semana? ¡En una semana se tramita si es del Frente para la Victoria!"