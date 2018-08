Burócratas impiden que 1,5 millón de chicos pobres cobren su subsidio

A toda costa los tecnócratas de la Casa Rosada dan vueltas, tijera en mano, sobre el sistema previsional para asegurar que cierre el déficit fiscal del año que viene, comprometido con el FMI en 1,3% del PBI. Forma parte del gasto social, que ocupa las tres cuartas partes del Presupuesto, y el gobierno nacional aseguró que no se tocaría, aunque sí pretende redistribuir la carga con las provincias a través del IVA. Los fondos internacionales de inversión dudan de la determinación del propio presidente Mauricio Macri de meter el bisturí hasta el hueso en los ajustes y, en consecuencia, no le aflojan al riesgo país. Así como la inflación hace estragos de indigentes a pobres y de ahí para arriba, las ayudas pierden efecto o se ralentizan. Pero también los administradores de Hacienda incurren en otras prácticas dilatorias con las transferencias a ministerios y organismos que ya estaban presupuestadas. Así va pateando las necesidades de financiamiento, y en algunos casos hasta se les va la mano, como viene sucediendo con las universidades, por ejemplo. En sistemas con fallas, como las que adjudican a las transferencias del Estado a la niñez tendientes a reducir la infantilización de la pobreza, casi un millón y medio de chicos, en su mayoría provenientes de hogares vulnerables, no recibieron dinero del Estado en lo que va del año. En el 70% de los casos, se les ponen excusas de orden burocrático. La denuncia la hizo CIPPEC.

