CFK teme micrófonos en Recoleta y denuncia testigos infiltrados

"Vamos a plantear la nulidad del allanamiento. Permitimos pasar a la fuerza policial y por disposición del juez Bonadio fui obligado a retirarme y evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento. El Senado cuando autorizó esto hizo mención a que el abogado defensor iba a estar adentro del domicilio y el juez lo evitó. Una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa, vamos a plantear la nulidad del procedimiento", disparó el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, en horas del mediodía sobre la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, mientras se llevaba a cabo el allanamiento.

Según pudo saber Urgente24, el equipo que asesora a la ex presidente le recomendó esperar para volver a su lugar de residencia en Capital Federal hasta tanto se resuelva la posible instalación de microfonos por parte de quienes ingresaron al departamento por orden del juez federal Claudio Bonadio.

Que los agentes le hayan comunicado a Beraldi que Bonadio había ordenado su desvinculación en medio del procedimiento despertó suspicacias contundentes en el Instituto Patria.

En tanto, la senadora nacional Ana María Ianni denunció al senador nacional Eduardo Costa por testigos infiltrados en el allanamiento a la casa de CFK en Río Gallegos.

"No han cumplido y no dieron lugar a las garantías que estaba pidiendo la senadora en la situación de los allanamientos. Hoy se está mostrando que no están cumpliendo absolutamente nada de lo que se ha votado ayer en el Senado de la Nación”, disparó.

Según Ianni, se descubrió que los ciudadanos santacruceños Enrique Bavera y Lucila Hernández, testigos del procedimiento, son militantes de Cambiemos y forman parte de la agrupación Jubilados Unidos, cercana a la UCR local y al dirigente Costa.

Luego de más de 12 horas de allanamiento en Recoleta y Río Gallegos, se espera que a media mañana de este viernes 24 de agosto comiencen los allanamientos en El Calafate.