Casero pidió perdón tras boicot y llamado de Carlotto

Alfredo Casero: Ellos (los K) le mintieron a los jóvenes. ¿Viste el último nieto que encontró la Carlotto, un pibe de 40 años?

Alejandro Fantino: No, pero eso me parece algo muy sensible

A.C.: A mí no me parece nada sensible. Yo quiero la verdad de todo. ¿Estás seguro que es un nieto recuperado? Quiero saber y estar seguro de todos los nietos porque la forma en la que hablan no pareciera que están a cargo de un organismo de derechos humanos. Están haciendo política y yo no quiero eso. Quiero que los derechos humanos sirvan para los derechos humanos porque contra lo primero que pelean es contra los gobiernos, que son los primeros que los pisotean. Y esto me lo enseñó (Julio César) Strassera, que agradezco a Dios habérmelo cruzado porque ese hombre de su murió de pena.

A.F.: Perdón, ¿vos no diferenciás a Hebe de Estela de Carlotto?

A.C.: No, porque yo sé lo que dicen y las escucho. No somos boludos.

En esos términos se llevó a cabo el diálogo entre Fantino y Casero previo a la marcha del #21A para que el Senado aprobara los allanamientos a los domicilios de la familia Kirchner.

Se trata del nieto recuperado Nº 128, Marcos Eduardo Ramos, hijo de Rosario del Carmen Ramos, que "durante 42 años vivió con su identidad cambiada". Marcos nació en San Miguel de Tucumán, donde ambos fueron secuestrados cuando él tenía casi cinco meses de vida.

Si bien Abuelas de Plaza de Mayo decidió evitar un comunicado oficial, su titular Estela de Carlotto llamó al actor para contarle cómo se llegó hasta la verdad del caso y las política de derechos humanos que llevan adelante.

A su vez, Casero sufrió la suspensión de la presentación de su obra de teatro en el interior 'De qué no se puede hablar?'.

El primer caso se dio en Salta, cuando el dueño del Teatrino Humberto Colautti -nieto recuperado Nº14- decidió darle de baja el show. El segundo caso, en la Universidad Nacional de Tucumán tras la presentación de una nota enviada por organismos de derechos humanos al rector Héctor García.

"Lamento no haber sido lo suficientemente cauto”, aclaró Casero anoche (24/08) a la aire de radio Mitre.

“Creo que he perdido, tengo que pedir perdón públicamente. Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. De corazón, estoy apesadumbrado y pido perdón”, reconoció el ex Cha Cha Chá.

“Yo no me peleo con (Estela de) Carlotto sino que veo lo que representa y lo que me sucede a mí. En realidad la cosa no es con las Madres ni con las Abuelas de Plaza de Mayo, es con la utilización política que tuvieron y de la infiltración clarísima en los medios donde podían salir como la reina madre a decir ‘vos callate’”, diferenció.

El artista además generó polémica en el mundo K por haber dicho que “fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas”, por lo que aclaró que que no hablaba de las dictaduras militares sino de “San Martín, Güemes, Belgrano”.

“¿Que haya reivindicado a los militares? No, no creo que lo haya hecho”, cerró.