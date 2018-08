Tras 'truchar' presupuestos y la explosión en Moreno, renunció funcionario de Vidal encargado de la infraestructura escolar

Renunció Mateo Nicholson, el funcionario bonaerense a cargo de la infraestructura de las escuelas que había quedado en una frágil situación a raíz de un audio filtrado en el que se lo escuchaba decir que necesitaba "inventar presupuestos".

La situación de Nicholson se complicó mucho más tras la tragedia en una escuela de Moreno, donde 2 personas fallecieron a raíz de la explosión de una garrafa. Para entonces, el funcionario se encontraba de licencia por su anterior comportamiento.

Nicholson dependía de la cartera de Educación, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny.

El ahora exfuncionario quedó en evidencia cuando se viralizó un audio en el que daba órdenes para "inventar" presupuestos para obras escolares, asegurando: “Yo se que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, explicando que "hay una reunión con María Eugenia (Vidal) y necesito cerrar el tema de las cocinas”.

Según se oyó en el audio, Nicholson debía presentar un plan para obras en 79 cocinas de escuelas a la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo que solicitó a una colaboradora, de nombre Mariel, que rápidamente diseñe presupuestos. "Necesito inventar los presupuestos", pidió.

“Ponele el monto que vos calcular por metro, obviamente que no dé números redondos, no se, un millón cero cincuenta y cuatro”, indicaba, aclarando que que "si después el presupuesto se modifica, no importa".

En la grabación el exfuncionario pide inflar los precios de las obras: “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”, se escuchó.

Nicholson tiene 39 años y se desempeñaba en su cargo desde noviembre de 2017. Hasta ese momento estuvo ligado al sector privado. Fue CEO de Consulterra S.A y está vinculado a otras dos empresas, Radio Emisora Cultural y El Tunalito S.A.