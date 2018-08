Polémico Quintana, que no convence a Wall St y celebra caída del salario

"Clarín reconstruyó en detalle lo que ocurrió en el hermético encuentro (con banqueros e inversores en New York). Hubo 'memos' que circularon en Wall Street y hasta uno de los financistas 'grabó' las definiciones calientes y sin filtro de los funcionarios. El banquero no cumplió el compromiso de confidencialidad. En ese audio se escucha -todo en inglés- que los “gurú” de Manhattan fueron directos: sembraron dudaron sobre el cumplimiento del acuerdo con el FMI, hablaron de la posibilidad que la Argentina no pague sus deudas a tiempo e insistieron con la actual incertidumbre política. También en la reunión el vice-jefe de Gabinete cometió un sincericido: 'Hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos perjudicaría en lo político, como por ejemplo la caída del salario real'.

Fue cuando dijo que la meta fiscal del 1,3 % era innegociable. Un banquero fue directo: '¿Que garantías hay de que Macri será reelecto?', preguntó. Bausili y Cañonero enmudecieron. Otra vez Quintana tuvo que tomar la palabra: 'Los cuatro candidatos mejor posicionados son todos de Cambiemos: Macri, Vidal, Larreta y Carrió. Eso asegura el triunfo'", filtró el periodista Marcelo Bonelli.

Quintana es hoy uno de los integrantes de la mesa chica de Macri más devaluado por pronosticar el repunte económico que nunca llega y minimizar tanto los daños del frente externo como los errores domésticos. De esa mesa chica, por ejemplo, se desprende el control de la inflación y el crecimiento de la economía para el segundo trimestre del 2019 cuando Argentina esté en la recta final rumbo a las PASO de agosto y generales de octubre.

Tanto en Wall Street como en la City porteña ponen en duda dicha mejora económica, tal como sucedió con el segundo semestre, el control cambiario y la inflación por debajo del 32%, que ya tiene un piso del 35%, siendo agosto uno de los peores meses del año: 4%.

No se trata de pronosticadores K. Sin ir más lejos, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian confirmó esto: "El Fondo tiene una receta, que es pechuguita con puré de calabaza y esperemos que no se transforme en pechuguita o puré de calabaza. Esto es, saber si discutimos la U o la L (repunte o estancamiento).

Yo creo que el acuerdo con el Fondo no es cumplible y hasta el Fondo sabe que no, pero quiere que esto salga bien por el populismo, que se fue con una mala imagen.

Entonces, está jugado con eso pero sabe que la meta inflacionaria no se va a cumplir porque dará 35% a hoy; el gasto fiscal es insostenible en el tiempo porque es imposible bajarlo de la manera que hay que hacerlo".

Pero hasta el propio presidente Macri lo desmintió al ex ejecutivo de Farmacity y reconoció: “El proceso de los cuadernos va a profundizar la recesión”.

Según Bonelli, Jose Luis Morea -secretario del programa PPP- convocó hoy de urgencia a los constructores: en el exterior desechan la idea del Fideicomiso y los empresarios quieren postergar el plan por 90 días.

Por eso, los argumentos de Quintana sobre el nulo impacto recesivo no convencieron: todos tiene la información de que los bancos internacionales, e incluso locales, suspendieron la financiación a los PPP de la obra pública. Eduardo Eurnekian debió poner en caución 210 millones de dólares, para garantizar el primer año de trabajo.