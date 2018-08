Insólito culebrón entre Luli y Redrado: "Me hace brujerías"

Insólito (casi bizarro, podría decirse) el culebrón que protagonizaron en las últimas horas Martín Redrado y Luciana Salazar, quienes se encuentran separados desde comienzos de año.

Todo comenzó cuando la rubia, en su cuenta de Twitter, respondió un comentario acerca de los 'like' que el economista le da a sus fotos. "Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", lanzó muy enojada.

Poniendo likes sobre mi cuando esta con otra persona. Siempre estos manejos https://t.co/mQ2Yg23yAS — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Es muy enfermo ( encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerias que lo descubri en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro https://t.co/yihlcefunT — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Rápidamente, Ángel de Brito le preguntó, también por Twitter, a Redrado qué brujerías le hizo a Salazar. Y la respuesta del economista desató la furia de Luli, que lo increpó directamente por dicha red social:

Ninguna Angel. Me chateo anoche cuando yo estaba sentado en un avion, acusandome de irme de viaje a una isla acompañado. No es cierto, viaje a Miami x un proyecto de banca digital. Le respondi esto y lamentablemente reacciono como lo vimos todos. Una pena — Martín Redrado (@martinredrado) 24 de agosto de 2018

Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Luego de estos cruces, en 'Los Ángeles de la Mañana' llamaron a Luciana para que cuente sobre esta grave acusación. En un extenso reportaje telefónico, contó que el economista quiso tener relaciones sexuales con ella de forma muy insistente, y que ella se negó luego de enterarse de que Mariano Caprarola reveló que estaba en pareja con otra mujer.

En este marco, la mediática contó: "Mariano dijo que Martín estaba saliendo con una persona, entonces encaré a Martín y le dije que me deje 'abrir' porque no quería ser la tercera en discordia de nuevo. Ahí hubo una situación en la que Martín estaba solo y me quiso avanzar, besarme, quiso hacer cosas conmigo y yo lo frené. Le dije que de ninguna manera porque estábamos separados, menos si él estaba conociendo a alguien. Estaba Ana Rosenfeld de testigo”.

Instantes más tarde, Luciana reveló la naturaleza de su relación con Redrado: "Con Martín me hablo todos los días y no tuvo el tupé de avisarme que iba a ir a la avant premier de El Ángel”. Ese tenso encuentro dio pie a otra polémica reunión con su ex: “Al domingo siguiente, fui a la casa y hablé con él. Le dije que sentí que lo que hizo con su participación en la alfombra roja de El Ángel fue para que se hablara y buscar prensa. Ese mismo domingo me quedé a comer en su casa, porque nos invitó a Matilda (8 meses) y a mí. Habíamos comido sushi y le dije que tenía ganas de comer helado; entonces, cuando abro el freezer, encuentro un vaso con un papel adentro con mi nombre escrito. Ahí me admitió que hizo esa ‘brujería’ porque no podía sacarme de su cabeza, y eso era una forma de ver si me podía sacar de su cabeza. Y me empezó a sensibilizar porque me dijo que seguía teniendo sentimientos conmigo, que no me podía olvidar…”.

“Nos pusimos a hablar seriamente, él medio que me abrazó, me quiso empezar a besar y le dije que no quería, que pare. (...) Quiso estar conmigo, tener intimidad. Encima, me sensibilizó porque me habló con el corazón ese día, me dijo que seguía enganchado conmigo", relató..

"Yo me fui bien, porque él me abrazó, me dijo que seguía teniendo sentimientos conmigo y que se le complicaba por los hijos, pero que le encantaba y que me extrañaba. Yo le conté que estaba conociendo a otras personas, pero que me manejo diferente a él", concluyó Luli su relato sobre el domingo de la discordia.

Luego, dijo que su ex pareja había roto los códigos de un acuerdo que habían hecho. "Le puse como condición para verme a mí y a mi hija que, antes de exponer una relación pública, me informara. Porque yo también tengo mis cosas (en referencia a la relación con otro hombre), pero no lo cuento públicamente porque mi vida es muy privada", argumentó.

Ante las reiteradas preguntas del panel del ciclo de El trece sobre el interés de Redrado para ver a Matilda, Salazar aclaró que no es el padre de su hija, y que tampoco la ayuda económicamente. "Me faltó el respeto porque fue lo único que le pedí", exclamó.

Desde Miami, Redrado se comunicó por WhatsApp con Andrea Taboada, y leyeron sus mensajes al aire: aseguró que nada de lo que decía Luciana "es cierto", y que no había hecho ninguna clase de brujería. La modelo se puso firme: "No puede decir que no porque hay pruebas. Si es necesario, las voy a mostrar. Si él me pone a prueba, voy a mostrar algo muy íntimo", manifestó, furiosa.

"Como todo esto es producto de mi nueva relación y es todo una mentira (las brujerías), Fernando Burlando tomó cartas en el asunto y él va a responder", anunció, confirmando por primera vez la relación que lo une con Luli Sanguinetti, apenas tres días después de haber desmentido su romance.

En Twitter, ya hay algunos memes y humoradas sobre este culebrón:

