Nueva técnica para el diagnóstico precoz de signos de Alzheimer

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en St Louis, Missouri, arrojó nueva luz sobre la prevención del Alzheimer. Y es que tras realizarle una serie de pruebas a 30 participantes del Proyecto Memoria y Envejecimiento de la casa matriz, se ha podido determinar que un simple examen ocular de rutina se puede detectar los signos precoces de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que destruye lentamente la memoria, las habilidades de pensamiento y la capacidad de realizar tareas simples; siendo la causa de entre el 60% y 70% de los casos de demencia.

Los pacientes que han sido diagnosticados con esta condición tienen niveles peligrosos de dos proteínas rebeldes en el cerebro que conducen a la demencia. El beta amiloide y tau, forman grupos que sofocan y destruyen las neuronas.

No obstantes, la reciente evidencia de los altos índices de ambas proteínas no solo se asocian con daños no son solo a nivel cerebral, sino también ocular.

Tomando como punto de partida una serie de autopsias realizadas a pacientes con Alzheimer, en las que se evidenció el adelgazamiento del área central de la retina y el deterioro del nervio óptico, los científicos han descubierto una técnica no invasiva que produce imágenes 3D de alta resolución de la parte posterior del globo ocular, con la que se puede diagnosticar este tipo de signos tempranos del padecimiento degenerativo.

Lo que podría ofrecer la esperanza de diagnósticos y tratamientos más tempranos que podrían ralentizar la progresión de los síntomas.

Pese a que la mayoría de las personas con Alzheimer tienen 65 años o más, la prueba para medir la densidad de la retina, y cuantificar los daños oculares, se puede realizar en la mediana edad, mucho antes de la edad promedio en la que las pacientes son diagnosticadas.

Cómo se realizó la investigación

Para el estudio, el equipo examinó las rutinas de 30 hombres y mujeres de 70 años, ninguno de ellos tenían síntomas de la enfermedad como pérdida de memoria, cambios de humor y personalidad, o confusión.

No obstante, la mitad registraban altos niveles de las proteínas amiloide o tau, lo que significa que estaban en riesgo de desarrollar la enfermedad.

Posterior al análisis cotidiano de hábitos, los investigadores utilizaron la angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA, por sus siglas en inglés) que crea imágenes tridimensionales de los vasos sanguíneos en los ojos hasta el nivel capilar y puede medir el grosor de la retina y de las fibras del nervio óptico, a través de constantes emisiones de luz hacia el ojo.

El equipo descubrió que los pacientes que tenían altos niveles de proteínas amiloides o tau tenían adelgazamiento significativo en el centro de la retina.

El coautor del estudio el Dr. Rajendra Apte, profesor de oftalmología y ciencias visuales en la Universidad de Washington, explicó que lo seres humanos tenemos una pequeña área desprovista de vasos sanguíneos en el centro de la retina, que es responsable de la visión precisa.

“Encontramos que esta zona que carecía de vasos sanguíneos se amplió significativamente en personas con enfermedad de Alzheimer preclínica. La retina y el sistema nervioso central están tan interconectados que los cambios en el cerebro podrían reflejarse en las células de la retina", especificó el especialista.

17 de los pacientes tenían exploraciones PET anormales, punciones espinales o ambas, y todos mostraron adelgazamiento de la retina y áreas agrandadas sin vasos sanguíneos en los centros.

Mientras que en los pacientes con exploraciones PET normales y punciones espinales, no hubo adelgazamiento de la retina ni áreas centrales agrandadas.

Por su parte, el Dr. Gregory Van Stavern, también autor de la investigación, y profesor de oftalmología y ciencias visuales en la Universidad de Washington, dice que el examen de la vista podría evaluar a las personas de entre 40 y 50 años por la enfermedad, mucho antes del diagnóstico.

"Sabemos que la patología de la enfermedad de Alzheimer comienza a desarrollarse años antes de que aparezcan los síntomas. Pero si pudiéramos utilizar este examen visual para notar cuándo comienza la patología, puede ser posible algún día”, concluyó.