Tiemblan intendentes y gobernadores: José López ya es "arrepentido"

El juez federal Claudio Bonadio homologó este viernes (24/08) el acuerdo de colaboración del detenido ex secretario de Obras Públicas José López, quien declaró dos veces en la causa por los cuadernos de la corrupción, realizando "aportes muy importantes" y brindando "datos que no estaban en la causa". Esto habría generado una fuerte inquietud en algunos intendentes y gobernadores que, hasta ahora, veían con alivio no figurar en los cuadernos...

