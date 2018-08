En diálogo con el programa "Otra manera" de MDZ Radio (Grupo Terranova), Juan Manuel Urtubey no descartó la posibilidad de sumar a Sergio Massa, a Roberto Lavagna y hasta a Marcelo Tinelli a su espacio político y realizar una gran PASO peronista en 2019.

"Si no alcanza con el peronismo hay que conversar con otros sectores para construir una alternativa superadora de esta grieta entre macrismo y kirchnerismo. Podemos hacer algo competitivo y ganar las elecciones", aseguró el gobernador salteño, y agregó: "Con Massa y Lavagna podríamos estar en el mismo espacio".

"Lo importante es determinar qué queremos para Argentina, qué rol queremos que ocupe el peronismo y quiénes estamos de acuerdo. No sirve de nada unirnos si no pensamos qué queremos hacer con la Argentina. No coincido con el sector que plantea la conducción de Cristina Kirchner", continuó Urtubey.

Urtubey anticipó que visitaría a su colega Alfredo Cornejo para continuar discutiendo la integración de los gobernadores de provincias fronterizas y el Presupuesto Nacional 2019: "La idea es colaborar para que el Gobierno tenga el Presupuesto, obviamente discutiendo algunas cuestiones con respecto a los intereses de cada provincia. No soy de Cambiemos ni lo seré, pero voy a ayudar para que les vaya bien. Si a Macri le va mal, nos va pésimo a todos los argentinos", explicó el mandatario salteño.

Precisamente, en la comunicación oficial de la visita de Urtubey a Cornejo se hizo hincapié en la coincidencia de ambos en que “los argentinos tenemos la obligación moral de ayudar a construir entre todos esa Argentina que todavía nos debemos, más allá de donde venga cada uno, más allá de nuestras convicciones político partidarias."

Urtubey destacó que "hay que colaborar ya porque la gente necesita resultados y los necesita ya".

El salteño indicó que "la unica manera de salir de esta crisis es hacerlo todos juntos y comprometidos, sobre todo, con los sectores más vulnerables".

A su vez, Alfredo Cornejo señaló que "primero hay que actuar con franqueza y hablarle muy claro a la dirigencia política, sindical y empresaria", y remarcó que "debemos comprometerla en este triple acuerdo entre el Gobierno, la oposición razonable y el FMI para sacar adelante la economía del país".

Precisamente este viernes 24/08, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró "confiado" en la posibilidad de "llegar a un acuerdo" con los gobernadores por el presupuesto para el año 2019.

"Faltan unas semanas para presentar el presupuesto y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a mostrarle al mundo que, no solamente el presidente (Mauricio Macri) y su equipo, sino que todos los que tenemos responsabilidad en la cosa pública estamos de acuerdo", enfatizó el ministro del Interior.

Ambos gobernadores participaron luego en la presentación de los próximos partidos que Los Pumas jugarán en el marco del Rugby Championship.

En Mendoza, el seleccionado nacional enfrentará a Sudáfrica este sábado 24/08 en el estadio Malvinas Argentinas, y el 06/10 Salta recibe a los Wallabies ya que los australianos se medirán con los Pumas en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña.

Ambos partidos son parte del calendario del Rugby Championship en el que el seleccionado argentino debutó visitando a Sudáfrica.

“El espejo que refleja en las provincias el deporte, particularmente el rugby, es mucho más fuerte y profundo”, indicó Urtubey al referirse a la visibilidad que adquieren las jurisdicciones con este tipo de eventos de alcance internacional.

Urtubey agradeció la hospitalidad de los mendocinos y destacó cómo a partir de la presencia de Los Pumas hay cada vez más chicos jugando al rugby: “Es un instrumento muy importante de promoción de valores y eso hace que cada vez más chicos estén practicando deportes”.

“Queremos que haya referentes que transmitan que vale la pena practicar deportes y vivir una vida sana”, indicó el gobernador.

Según Urtubey, desde que se confirmó la presencia de Wallabies en Salta, su Administración recibe consultas permanentes de empresarios australianos con fuerte presencia en la Provincia – especialmente en minería – interesados en invertir y trabajar en la Provincia.

El plus del encuentro será una semana de actividades que incluirán rondas con empresarios de Australia y Argentina (“Semana de Argentina y Australia en Salta”).

Urtubey señaló que, particularmente, el partido entre los Pumas vs. Wallabies es un escenario propicio para atraer inversiones “que tanta falta hacen a la Argentina” y que supera la sola promoción a nivel internacional.

Urtubey agradeció a la Unión Argentina de Rugby señalando que a Los Pumas les va bien en Salta y en Mendoza y también agradeció y destacó el trabajo que realiza la Unión de Rugby de Salta.

Cornejo manifestó el orgullo de tener a Urtubey presentando también el partido que se jugará en Salta. “Nos asocia en un tarea que tiene que ver con difundir valores”, indicó.

El gobernador mendocino destacó también la promoción del turismo que genera este tipo de eventos indicando que estos partidos ayudan a difundir la marca, a traer gente y promover empleo.