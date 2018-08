Bachelet o la cárcel

Nunca el anonimato (para la princesita CFK, como para el peronismo). Nunca la tranquilidad para las veredas opuestas al peronismo. Siempre fracasó el radicalismo y este pan-radicalismo va por la misma senda. Entre la inflación, la ineptitud y la cleptocracia, Argentina tiene pocas salidas fáciles. Tal vez ninguna.

Hace años escribí, como tantos, que CFK intentaba un camino “a la Michelle Bachelet”: entregarle el gobierno a un partido de derecha y que el fracaso asegurase el retorno. La alternancia y el bi partidismo, con un cheque a fecha por la segura ineptitud de Sebastián Piñeira, aseguraban un final previsible. Un paseo por el mundo como estadista le servía a la señora para que esto fuese posible.

Las similitudes, en el esquema eran posibles. Dos mujeres supuestamente de centro izquierda y dos varoncitos claramente de centro derecha. En la práctica no eran posibles. La princesita no se pasearía en cuerpos colegiados ni estudiaría temas que nunca conoció, ni sobreviviría a la exposición de cualquier periodista no amaestrado previamente. Tampoco le interesaba. Y la idea de la Bachelet era, y es, un socialismo democrático del que la princesita no tiene ni noticias.

Hay, sin embargo, un tremendo punto en común. El voto popular. La idea madre era un empresario de “derechas” inepto y tonto para la función pública, más acostumbrado a las gerencias, los informes de rendimientos, los gráficos, los planes de venta y de producción y las gerencias regionales de una casa central pero un país era más que eso. Su fracaso traería de vuelta a la Bachelet. Efectivamente. El chileno se empantanó en el “frastraslafra” de la función pública. Ni siquiera un juramento de honestidad lo salvó. Un país no es una empresa ni siquiera para “yankilandia”. Una empresa no es un país, ni siquiera para el “fordismo”, el “toyotismo” y la posmodernidad y el nuevo empleo en la Tercera Revolución Industrial.

A caballo de su propia torpeza generacional y un mundo difícil y ajeno, el empresario chileno no pudo remontar el barrilete. Ese socialismo del siglo XX era la contrafigura pero ¡ay!, era y es siglo XX y eso no tiene remedio. Las ideas del siglo XX no tienen espacio en el siglo XXI. Deben entenderse con otra realidad, diferentes paradigmas, botones, leyes, futuros o divisiones económicas. Otras. En el caso de Argentina somos republiqueta sojera que no llega a emergente. Eso.

Puestas las cosas en Argentina, aquel plan ”a la Bachelet” se encontró con que el Poder Judicial decidió alterar su pirámide, mostrar algunas uñas y redefinir el equilibrio. Re-ubicar, según conversaciones íntimas, su rol en el Estado de Gobierno “tripartito”, cobrarse algunas deudas bien y mal habidas con el Ejecutivo Hegemónico del grupo K y responder a la “oleada CEO” que viene soplando ("When the Saints Go Marching In", una marchita guerrera, pero no de santos, ni iglesias, sino empresas que se han cansado de gobernantes y salen a la descubierta en una redefinición con los compañeros de China mirando el porvenir).

También se encontró (Argentina como país y los gestores de ése plan en particular) que Los Desaguisados pudrieron la olla. No es tan sólo los dineros que se fueron por las alcantarillas de las monjitas y las cuentas negras de los empresarios y las cárceles y cadenas que les tocarían (que les tocariola…) sino que, en resumen, desde el 2007 al 2017 pasamos de tener mucha plata a perderla, romper las alcancías, afanar los chanchitos de todos los entes posibles, quedar en cero, pedir prestado, pedir prestado a los usureros y tener pagarés con el 45% de interés todo para pagar sueldos, sin matriz energético, con el 40% de pobres en mal estado, hijos y nietos de indigentes, sin planes productivos y acusando a la soja y la lluvia (y su constante: la sequía) de todos los males que la ineficacia supo conseguir.

No hay mal que por mal no venga, exaspere y cambie las ecuaciones.

Debería estar presa y condenada a la hoguera, dicen sus detractores. Hoy ocupa el centro de la escena. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner es una política y abogada argentina. Fue presidenta de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1953, La Plata.

Tenía que superar el monte del peronismo, rodearlo, flanquearlo, subirlo o asumirlo.

Mauricio Macri es un ingeniero civil, político, ejecutivo, empresario y dirigente deportivo argentino, que asumió el cargo de Presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2015. Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1959 , Tandil

Los CEOS del mundo y un insólito balotaje lo pusieron con el 9 en la espalda, de muchacho goleador en la cancha. Ni muchacho ni goleador.

Sobre 2018 se yerguen estos mausoleos. Mauricio Macri, la mirada lejana y segura (¿?) de Donald Trump, el rosario bendecido de Jorge Bergoglio, las sonrisas de Chiqui Tapia y Daniel Angelici, el fracaso de Lionel Messi y su ballet, el oráculo de Elisa Carrió con el que logra sus viáticos sin pecados concebidos, una gobernadora que vive en un regimiento, un par de ministros que tienen la guita fuera porque el país no es seguro para cuidar la moneda bien o mal habida.

Patricia Bullrich, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo que se conocen desde 1970. Un vicepresidente chorrito de barrio, otro vice que ya traicionó tres veces y algunos radicales que no pueden contar quien les pagó la campaña. La actual vicepresidente tuvo que justificar, de modo “express” unos dineros perdidos. Los parientes del actual Presidente están en las listas desde que empezaron a ser empresarios y el papá del Presidente es un inmigrante que hizo sus dineros del modo que todos imaginamos. Los ministros de la princesita están en cana o sufriendo apenas tocan el timbre. Los más sanitos dicen "señorita, señorita, el niño Néstor me pegaba…"

Las encuestas, las de verdad, dicen que la princesita puede ganar. Que la corrupción no es pecado. Es un modo de vivir. El destino secreto, que envidio insanamente, vivir en Colonia del Sacramento como el dueño de Medias Tomasito, Tomás Abraham, está a punto de fenecer. Usaban Uruguay para blanquear dinero. Es terrible esta vida. En cualquier momento descubren que existe Punta del Este.

Hay una salida: refundar Martín García. Estoy en eso. Siempre fue un territorio liberado. Para Mauri es berreta y a la princesita no le oferta glamour. Ideal para 30 millones de pobres de Argentina. Me cuentan que CFK dicen que íntimamente pide: llámenme Michelle…. Ojalá los Beatles no pidan derechos de autor.