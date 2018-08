Bajar el riesgo-país, estabilizar el cambio, desacelerar la inflación y bajar las tasas (Llamen a Ethan Hunt)

Los efectos de las turbulencias financieras sobre la economía suelen darse por etapas, cuya dinámica depende de la duración y la profundidad de los episodios de estrés.

> Primero, son los indicadores financieros los que se anticipan, con fuertes correcciones en los precios de los activos relacionados con el riesgo local.

> En una segunda etapa, el impacto se traslada a los indicadores económicos, con un deterioro en los sectores afectados que puede eventualmente derivar en una recesión.

> Finalmente, y si se prolonga en el tiempo, la situación se filtra a los indicadores sociales, con alzas en los niveles de desempleo y pobreza.

A la inversa, la secuencia es similar. Primero se observa una recuperación en los precios de los activos financieros, luego en el nivel de actividad y, en última instancia, en los indicadores sociales.

La Argentina se encuentra transitando la primera etapa desde fines del año pasado (con una marcada agudización desde abril) y la segunda desde mayo; en tanto la tercera, probablemente, comience a observarse en los datos que se vayan conociendo de estos meses.

Para intentar esbozar las perspectivas sobre lo que viene, es apropiado realizar un breve repaso a los factores que se encuentran detrás del deterioro en la situación macroeconómica en los últimos meses.

Más allá de otros elementos que pueden haber explicado el timing de la corrección (28D, renta financiera, contexto internacional), el país llegó a fines de 2017 con un déficit de cuenta corriente de 4,9% del PIB (2,7% en 2015) y un déficit fiscal primario neto de blanqueo de 5% del PIB (3,8% en 2015), configurando un escenario de alta vulnerabilidad ante cualquier shock externo o interno.

¿Cómo se explica entonces la percepción por parte de la sociedad de un “fuerte ajuste” ante números que muestran un aumento en los déficits gemelos (“no ajuste”) y un mercado que bajó el pulgar al financiamiento de ambos desequilibrios y terminó forzando una corrida cambiaria y la decisión de recurrir al FMI a tan sólo dos años y medio de iniciada la gestión?

Si bien es cierto que la corrección tarifaria y la resultante caída del salario real (agudizada en 2016 por la devaluación) impactaron sobre el poder adquisitivo de los consumidores, la decisión del Gobierno de “compensar” los costos del ajuste inicial vía el Programa de Reparación Histórica con los jubilados (que agregó 1 p.p. (punto porcentual) del PIB al gasto público por año) y un fuerte impulso al crédito, y el impacto de la devaluación sobre los costos de los subsidios (que se encuentran dolarizados) terminaron licuando el ajuste y amplificando los desequilibrios, a pesar del alto costo político asumido.

Así, el deterioro en el contexto global encontró a la Argentina en una posición de gran vulnerabilidad, y ello explica que, junto a Turquía, el país haya sido, por lejos, el más golpeado por el fortalecimiento del dólar a nivel global y la salida de capitales de los mercados emergentes.

Ante esta situación, y con vencimientos en moneda extranjera por US$ 2.000 millones mensuales (resultantes principalmente de la colocación de LeTes en dólares desde 2016 para financiar el déficit fiscal en pesos) en un contexto de presión cambiaria y aumento del riesgo país, el Gobierno debió recurrir al FMI y firmar un paquete récord por US$ 50.000 millones, de los cuales US$ 32.400 millones se desembolsarían hasta diciembre de 2019 (US$ 24.900 millones para cubrir el programa financiero del Tesoro y US$ 7.500 millones para reforzar las reservas del BCRA).

Sin embargo, y más allá de que el programa financiero en moneda extranjera resulta muy manejable, el acuerdo no fue suficiente para estabilizar en forma sostenida al mercado de cambios ni para llevar a una baja duradera del riesgo-país.

Así, el Gobierno enfrenta un dilema (que sólo podría ser suavizado por una mayor disponibilidad de divisas):

> utilizar los dólares disponibles para asegurar al mercado que el programa financiero en moneda extranjera está cubierto hasta el final del mandato (priorizando la baja del riesgo país), o

> aplicar una parte para intervenir en el mercado de cambios y moderar la presión sobre el tipo de cambio del desarme de las Lebac.

De cómo se resuelva este dilema dependerá en gran medida la dinámica del dólar y del riesgo-país en los próximos meses, en un mundo que continúa siendo incierto y muy volátil.

Volviendo al principio, los números de la primera etapa muestran

> un dólar aumentando casi 80% desde mediados de diciembre,

> un riesgo-país duplicándose (desde 350 a 700 puntos) y

> una tasa de adelantos en cuenta corriente (fundamental para el financiamiento del capital de trabajo de las empresas y las PyMEs en particular) subiendo de 30% a 45% en el mismo período.

Los de la segunda etapa, una caída en el nivel de actividad de 5,1% entre abril y junio, en tanto los de la tercera etapa probablemente comenzarán a conocerse en los próximos meses cuando se vayan publicando datos de desempleo y pobreza del tercer trimestre del año.

Revertir la caída en el nivel de actividad y el deterioro en los indicadores sociales requerirá primero

> una baja en el riesgo-país (dando certidumbres en torno al programa financiero incluso bajo escenarios de estrés) y

> una estabilización en el mercado de cambios (algo que probablemente ocurrirá como consecuencia de la reducción en el costo soberano),

> que se traslade a una desaceleración en la inflación y

> una baja en las tasas de interés.

Hasta entonces, el nivel de actividad, el consumo, el empleo y la pobreza difícilmente acerquen noticias auspiciosas.