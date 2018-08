SuperGrieta: Los K esperan la crisis y los M apuntan a CFK presa

La Grieta desde los cercanos a CFK

Ejemplo N°1

Horacio Verbitsky en ElCohetealaLuna.com/:

"El viaje del presidente Maurizio Macrì a Estados Unidos, con el alegado propósito de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y llevar tranquilidad a los inversores internacionales sobre la economía argentina, tiene como verdadero objetivo implorar en persona un auxilio extraordinario del Tesoro.

Las fuentes de financiamiento privado están clausuradas por lo que quede de su mandato y los aportes del Fondo Monetario Internacional no cubren las necesidades de lo que resta de este año y mucho menos del próximo.

Si alguien lleva desasosiego y no tranquilidad a quienes aún no han terminado de retirar todas sus apuestas del paño argentino es Macrì. Sus políticas han fracasado para cualquier otro propósito que no sea favorecer negocios propios y de sus allegados y transferir porciones sustanciales de recursos de la base a la cúspide de la pirámide social.

La crisis que se aproxima es de proporciones sólo comparables con las peores hecatombes de las últimas décadas, y las reiteradas invocaciones presidenciales a mantener la calma ya no consiguen otra cosa que el paradojal efecto contrario. Es demasiado evidente que ni el Presidente ni el mejor equipo de los últimos cincuenta discursos tienen la menor comprensión de lo que está sucediendo y como aprendices de brujo desatan catástrofes que no pueden controlar.

Macrì viajará en septiembre y lo único que se anunció hasta ahora es que se reunirá con los fondos Black Rock y Templeton, que ya se subieron a los Botes en la corrida de abril. Ellos serían los encargados de organizarle una agenda de contactos con otros financistas. (...)".

Ejemplo N°2:

Alfredo Zaiat en Página/12:



"La situación es tan crítica que el presidente Mauricio Macri viajará a Nueva York, a mediados del mes próximo, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, compromiso que le disgusta -se entiende porque tiene que dar un discurso- y por eso estaba asignada a esa tarea la vicepresidente Gabriela Michetti, como el año pasado. El cambio de planes se debe a que en Wall Street quieren escuchar en forma directa a Macri, no a delegados, como a los enviados la semana pasada. La misión integrada por el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero; el secretario de Finanzas, Santiago Bausali; y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue un fracaso. No lograron convencer a banqueros y administradores de fondos de inversión de que existe un plan financiero consistente para evitar el default.

Macri va a pedir compasión a Wall Street. Los financistas que se reunieron con esos tres funcionarios les expresaron desconfianza acerca de la capacidad de avanzar en el ajuste fiscal en un año electoral. También les trasmitieron dudas de la posibilidad de la reelección de Macri. Pero lo más relevante es que les trasladaron las inquietudes que tienen acerca del plan financiero oficial para cumplir con el pago de intereses y capital de la deuda hasta fin del año próximo.

Este es un cuadro de situación que impresiona: Wall Street evalúa el default argentino como probable y el presidente Macri tiene que ir a Nueva York a prometer que Argentina no declarará un default. Se reunirá con ejecutivos de bancos y fondos de inversión, entre ellos los de Templeton y BlackRock. Estas dos firmas forman parte del grupo de fondos más especulativos del mercado y son los que brindaron el salvavidas para la primera corrida que enfrentó la conducción de los mesadineristas Luis Caputo y Gustavo Cañonero en el Banco Central.

Hace tres domingos, aquí se reveló que Templeton y BlackRock son los fondos que acumulan más papeles de deuda argentina, los mismos que fueron los principales compradores de los bonos Bote y PeDo (bono dual, Pesos/Dólar), en mayo pasado. Entre los fondos con tenencia declarada de títulos, en pesos y en dólares, que suma 28 mil millones de dólares, Templeton concentra 6200 millones y BlackRock, 3700 millones. En el tope de ese ranking se ubica Allianz SE (Pimco), con 6400 millones de dólares. Cañonero fue el socio argentino de Templeton a través de su firma SBS. (...)".

La Grieta desde la perspectiva de los anti-K, Clarín y La Nación

Ejemplo N°1:

Nicolás Wiñazki en el diario Clarín:



"Las fuerzas federales y los funcionarios judiciales que allanaron ayer la casa de los Kirchner en El Calafate encontraron una “bóveda” con una puerta metálica reforzada. Hasta anoche no se había encontrado dinero en efectivo, pero sí se halló un material extraordinario en ese habitáculo ubicado debajo de una escalera. Allí había pendrives y carpetas con información de inteligencia. Folios con datos, direcciones y otros detalles que no trascendieron sobre, nada más ni nada menos, que el juez que investiga el caso 'cuadernos K', y que procesó y elevó a juicio oral otras expedientes contra la ex presidenta Cristina Fernández: Claudio Bonadio.

En la bóveda había, además de información privada sobre otros dirigentes, un “carpetazo” sobre la ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado.

¿Para qué tenían allí los Kirchner esa información recolectada a través de métodos que nadie estudió todavía?

Según las fuentes consultadas por este diario, la puerta para acceder a la “bóveda” era muy pesada, de metal.

Clarín está en condiciones de afirmar que esa puerta no es la que tenía originalmente la casa cuando se construyó. Fue cambiada por otra mucho más resistente por pedido de los propietarios de la casa para resguardar objetos que debían estar bien guardados.

Los especialistas que trabajaron en este allanamiento notaron, además, que las paredes que rodean a esa “bóveda”, de 2,8 metros de ancho, 1,8 metros de profundidad, y 2,20 metros de alto, era, al menos hasta anoche, irrompible.

Las tareas para estudiar que podría haber detrás, si es que hay algo, continuarán hoy.

Dentro de la “bóveda” calafateña había estantes. Allí estaban los “folios” sobre Bonadio y Arroyo Salgado y también se habrían encontraron “pen drives” con información que comenzaron a analizar los especialistas.

Ninguno de los investigadores del caso cuadernos había imaginado que elementos de este estilo podían estar en ese casa patagónica.

Es un descubrimiento sorpresivo y de consecuencias y alcances aun imposibles de establecer.

El arquitecto que diseñó desde cero ese inmueble, en el que Néstor Kirchner murió en octubre del 2010, se llama Ernesto Cañas. Trabajó con profesionalismo en esa construcción. Utilizó materiales de buena calidad. Pero en el cuarto que está ubicado debajo de la escalera puso una puerta normal, marca Oblak, que se puede comprar en cualquier supermercado de la construcción.

Los Kirchner, años más tarde, decidieron cambiar esa puerta por otra mucho más pesada y resistente para esconder allí elementos -quizás dinero, quizás material reservado- que no podía ser descubierto por nadie ajeno al entorno más intimo de la ex presidenta Cristina Fernández. (...)".

Ejemplo N°2:

Paz Rodríguez Niell en el diario La Nación



"El juez federal Claudio Bonadio puso a dos personas de su juzgado a trabajar en los primeros procesamientos de la causa de los cuadernos. Su plan original era tener listo un borrador el viernes pasado y firmar los procesamientos esta semana, pero el borrador todavía no está terminado.

Planea procesar a todos por el mismo delito: "asociación ilícita". La expresidenta Cristina Kirchner, como jefa de la banda; algunos de sus exfuncionarios como organizadores, y los demás, como miembros, informaron fuentes judiciales. A ella, con prisión preventiva. Como tiene fueros que impiden detenerla, el juez prepara un nuevo pedido de desafuero al Senado, informaron en los tribunales. Con los cuadernos y las declaraciones de los arrepentidos como eje central de la acusación -reforzados, según los investigadores, por los resultados de decenas de operativos-, Bonadio cree tener un caso lo suficientemente cerrado como para procesar.

Pero hay un aspecto irresuelto, ¿dónde está el dinero? Los investigadores tienen una hipótesis que en una próxima etapa buscarán demostrar: buena parte viajó al sur y se quedó allí. No están pensando en bóvedas secretas. Creen que está a la vista. Que son los más de US$250 millones que la Justicia ya le detectó y embargó al empresario Lázaro Báez. Esta teoría solucionaría el dilema del destino final de buena parte de los fondos. Representa, por supuesto, un desafío: probarla.

Báez dice tener justificada la adquisición de todos sus bienes con las ganancias de sus compañías. Hasta ahora, no aparece en la causa de los cuadernos y la Justicia nunca acreditó su condición de testaferro de Cristina Kirchner. Sí que fueron presuntos socios en el delito porque ella y Néstor Kirchner habrían favorecido a Báez con contratos exorbitantes de obra pública en perjuicio del Estado (caso Vialidad). También, que parte de ese dinero volvió a la familia Kirchner a través del alquiler de habitaciones de hotel y otros negocios inmobiliarios (casos Los Sauces y Hotesur ).

En el caso Vialidad, el juez Julián Ercolini sostuvo que Austral Construcciones , empresa principal de Báez, fue creada para los contratos que le dio Kirchner y que la fortuna del empresario solo se explica gracias a estos negocios ilícitos. (...)".