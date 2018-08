Padres venden hijas a 500 Km. del Obelisco

"(...) Suárez mira su pueblo y la llanura

ulterior, las estancias, los potreros, los rumbos que fatigan los reseros,

el paciente planeta que perdura. (...)".

Jorge Luis Borges,

"Coronel Suárez".

La localidad se llamaba "Sauce Corto", nombre tomado del arroyo cercano, y donde se emplaza el balneario local. Su actual nombre es por Manuel Isidoro Suárez, coronel del Ejército argentino, bisabuelo de Jorge Luis Borges -quien escribió 4 poemas en su honor-, jefe de la caballería peruana y colombiana en la batalla de Junín, cuando tenía 24 años.

Sumando las colonias vecinas de Santa Trinidad, San José y Santa María, forma un aglomerado de unos 30.000 habitantes.

El miércoles 22/08 se realizó una audiencia ante la Cámara Federal de Bahía Blanca por un caso que resulta muy llamativo, a partir de hechos ocurridos en Coronel Suárez. El diario La Nueva Provincia, de la ciudad bahiense, dio cuenta del escándalo.

Meses atrás, en Coronel Suárez, la Policía Federal logró rescatar a 2 hermanas -una, en ese momento, aún era menor de edad- que fueron víctimas de trata de personas.

También se detuvo, consecuencia de la instrucción realizada por el fiscal federal Horacio Azzolín, quien acaba de ratificar la prueba, a los padres, y a los 2 presuntos "compradores" de las hermanas, el árbitro de fútbol Daniel Eduardo Sandoval y el gitano Ramón Singer, conocido como "el Rey".

El caso se conoció cuando 2 denuncias anónimas registradas en abril al teléfono 145 (Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata) alertaban que una joven de 17 años, hermana de otra que ya había sido vendida, estaba por correr la misma suerte. Se dijo que el comprador era un gitano de Coronel Suárez apodado 'el Rey'.

Los padres de la joven cobrarían por su hija menor, $50.000 y 2 camionetas, según la Fiscalía.

Singer, a quien también llaman "Yony", se dedicaba a la compra y venta de vehículos antes de ser detenido y alojado en el hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza, por algunos problemas de salud.

Todos están procesados. Los otros detenidos permanecen en la delegación bahiense de la Policía Federal. En el caso de Sandoval y los padres de las hermanas, a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Federal.

Sandoval, además de referí es albañil, y está en pareja con la hija mayor del matrimonio detenido desde que ella tenía 13 años y él 45.

Ellos tienen una hija de 4 años.

La joven visita a Sandoval casi todos los días, y ya no le resulta tan siquiera llamativo todo lo que le ocurrió.

Ella habría sido vendida a cambio de que Sandoval le instalara al padre una gomería "con todos los chiches".

Pero años atrás, cuando la chica pretendía alejarse de Sandoval, por peleas circunstanciales, sus padres la obligaban a volver: "Vos te vas y te sacamos la Asignación Universal por Hijo", le advertían, según el fiscal, para quien el pacto "era innegociable".

"Le entregaron la piba a Sandoval porque el padre de la chica quería poner una gomería y así la puso, con muchas herramientas", dijo una vecina que conoce los "negocios" como si no hubiera personas entre la mercancía, según La Nueva.

Sin embargo, la hija menor no habría aceptado tan facilmente su destino.

"Estuve con ella unos días antes del operativo. Es una piba con un montón de problemas, a la que ya habían querido vender a los gitanos sus padres y Sandoval. La habían venido a buscar y se les había bajado del auto 2 veces, se les escapaba. La 2da. vez la ayudó una profesora de la Secundaria Nº 10, con la que tenía buena relación", aportó una joven.

El fiscal Azzolín afimó: "Lo de la gomería lo escuchamos, pero no lo tenemos acreditado, lo mismo que lo de la plata y las camionetas en el caso de la segunda chica. La otra hipótesis es que se diera por un sustento económico general, porque aparentemente Sandoval le pasaba plata a los padres. Tendemos a pensar que no había una tarifa, sino que era 'te pongo una gomería...' o 'te paso plata por mes si necesitás'. Son matrimonios arreglados como en la Edad Media, cuando las chicas no tenían nada que ver".

El vínculo entre el padre de las chicas y el delito no es nuevo. En 2017 estuvo detenido por robo de ganado y, aparentemente, obtuvo "favores" de Sandoval para pagar un abogado y obtener el arresto domiciliario.

A Sandoval le atribuyen alguna influencias local a través de un familiar, "(...) aunque otros aseguran que supo mantenerse como prestamista y con el juego clandestino (...)", según La Nueva, que agregó este testimonio de una vecina: "Vos decís Sandoval y en el municipio y algunos milicos se cagan encima. Por eso vino la Federal de Bahía y Capital".

Dicen que Sandoval no tenía reparos en amenazar a las trabajadoras sociales que procuraban intervenir en el caso. Algunas lo califican como "violento", con denuncias previas de su anterior núcleo familiar.

A Singer, en tanto, algunos testigos de identidad reservada lo vinculan con lo que llaman "tráfico de chicas" como parte del negocio de los automotores.

"Tenemos indicios de que puede haber más casos, pero estamos trabajando en eso", advierte Azzolín.

En la audiencia, la fiscalía exhibió fotos secuestradas en el celular del gitano que muestran a sus hijos tomando sol en la caja de una camioneta de la policía.

"Esta gente tenía una relación bastante promiscua con la policía. No había confianza en las autoridades locales. Por eso terminan denunciando en el 145 e interviene la Policía Federal", explicó Azzolín.

Los camaristas revisarán la causa para luego decidir si mantienen el procesamiento de los padres de las jóvenes, Sandoval y Singer por el delito de trata de personas.

Los defensores Sebastián Martínez y Leonardo Gómez Talamoni plantearon la nulidad de los allanamientos dispuestos en junio porque no se identificaba el nombre de las personas que buscaban detener.

"Es que a Singer lo teníamos identificado como 'El Rey' y cuando hicimos los allanamientos las víctimas no habían declarado. Sabíamos de esta situación por las denuncias al 145 y el estado de Facebook y de WhatsApp de la más chica, que daba la impresión que algo pasaba. Decidimos avanzar con los allanamientos antes de tomarles declaración para evitar que las coaccionaran, porque posiblemente no iban a contar la verdad", fue la respuesta del fiscal.

Además -dijo él- habían tomado conocimiento que el "pacto" contemplaba entregar a la más joven una vez que cumpliera los 18 -lo que ocurrió en julio-, y por eso los operativos se precipitaron en junio.

"La entrega, aparentemente, podría haberse pactado con Singer, pero para dársela a Sandoval, que al parecer también quería a la más chica, como que la había 'avanzado' antes, aunque era su cuñada. Y ella sentía rechazo hacia él", señaló Azzolín.

La más joven fue retirada de Suárez una vez que la situación se tornó insostenible. "Se la trasladó a una ubicación reservada y con asistencia psicológica de la provincia de Buenos Aires y monitoreo permanente de la Fiscalía y el Juzgado Federal N° 2", a cargo de la doctora Gabriela Marrón.

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) confirmó que en la Argentina hay 342.000 menores de edad casados o conviviendo, 2 mujeres por cada varón, mientras que el Censo 2010 registraba 317.000.