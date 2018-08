Si sigue así, River irá a los penales con Racing

River Plate no recibe goles pero tampoco los hace: 4to. partido consecutivo condenado al 0-0: ¿anticipa penales en el decisivo partido de vuelta ante Racing Club el miércoles 29/08? Un dato es que el defensor Javier Pinola impidió a Matías Romero poner en ventaja a Argentinos Juniors. River no jugó bien pero acorraló por momentos a Argentinos, cuyos jugadores cometieron 23 infracciones. River no provocó grandes peligros a su rival, careció de fluidez de juego y reiteró pases equivocados.

