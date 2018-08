"CFK es responsable pero con Macri también hay coimas"

Una encuesta realizada por Raúl Aragón & Asociados, en la que se consultó a los ciudadanos de Buenos Aires lo que opinan sobre el escándalo de los cuadernos de Centeno, reveló que casi el 54% cree que Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha responsabilidad sobre el sistema de coimas.

Este número varía significativamente entre los que votaron a Macri o a Scioli: dentro de los que la acusan de responsable, el 66% apoyó en 2015 al actual gobierno.

"Ud. sabe que la semana pasada se descubrió una gran operación de corrupción entre funcionarios del Gobierno anterior y empresarios. Según Ud., ¿cuánta responsabilidad puede tener Cristina Kirchner?"

Además, si se tiene en cuenta el nivel socio-económico de los encuestados, se concluye que dentro de la clase alta hay una mayor tendencia a culpar a la ex presidenta: en este grupo, un 74% sostiene que Cristina tuvo mucha responsabilidad. Si bien este porcentaje disminuye en las clases medias y bajas (a 59% y 42%, respectivamente), sigue siendo la tendencia. Practicamente, nadie cree que se haya tratado de aportes de campaña.

Casi el 60% de los encuestados cree que "en este Gobierno (los empresarios) también están pagando coimas". Dentro de los votantes de Macri en el ballotage presidencial, solo un cuarto de la población cree que no hay sobornos actualmente.

"Muchos de esos empresarios también están haciendo obra pública para este Gobierno. ¿Ud. cree que con este Gobierno

también están pagando coimas?"

Esta tendencia se ve afectada por las edades de los encuestados: entre los 16 y los 35 años, un 70% cree que sigue existiendo un sistema de coimas. El grupo de los jóvenes, entonces, es el más "negativo" con respecto al actual gobierno y la corrupción. Entre los 36 y los 55 años, el porcentaje se reduce a 57% y, a partir de los 56 años, a 43%.

Con respecto a la condena de los empresarios y ex funcionarios que están involucrados en el escándalo de los cuadernos, menos del 40% cree que serán condenados. Un 44% cree que no tendrán condena y hay un 20% que "no sabe/no contesta".

¿El actual Gobierno está detrás de las denuncias para perjudicar a CFK en las elecciones? Casi 4 de cada 10 porteños cree que es muy probable y menos de un cuarto de la población cree que es nada probable. Esta tendencia a creer que el Gobierno impulsó las denuncias es mayor entre los votantes de Scioli, en las clases más bajas y en los jóvenes.

"¿Cuán probable cree Ud. que el Gobierno esté detrás de estas denuncias con el propósito de perjudicar a Cristina

Kirchner?"

Ante la pregunta "¿cree que alguna vez la corrupción en el Estado se terminará?", el 72% de los porteños contestó que no. Se trata de una tendencia que atraviesa a todos los niveles socio económicos, y a todas las edades (aunque entre los jóvenes entre 16 y 35 años el número llega a 85%).

"¿Cree que alguna vez la corrupción en el Estado se terminará?"