Un Boca ‘mixto’ y sin Tévez empató con Huracán, ya piensa en la Libertadores

En un estadio Tomás Adolfo Ducó que lució impecable y con un césped renovado, Boca sumó su segundo partido sin ganar en esta Superliga 2018/2019 y empató 0-0 con Huracán por la tercera fecha. Lo cierto es que el ‘Xeneize’, que puso en cancha un equipo ‘mixto’ entre titulares y suplentes, no pudo quebrar el juego físico del ‘Globo’ que supo defenderse y atacarlo por todos los costados. Con este resultado, el elenco de la ‘Ribera’ no gana desde la primera fecha y suma dos partidos sin conocer la victoria. Cabe recordar que en la segunda fecha frente a Estudiantes de la Plata perdió la punta luego de 47 jornadas consecutivas y 617 días.

El elenco boquense, que viene de perder como visitante del ‘Pincha’ (0-2), jugará el próximo jueves la revancha de octavos de final de la Libertadores ante Libertad, en Paraguay. No obstante, Carlos Tévez no formó parte del plantel y de los convocados en este encuentro frente al ‘Globo’ que, según la versión oficial, sería para preservarlo para el choque ante Libertad.

En lo que va de la temporada, el atacante ha tenido escaso rodaje. Solo ha sido titular en un partido: fue en la primera fecha de la Superliga, ante Talleres de Córdoba en la Bombonera. Ese día erró un penal, pero el equipo igual ganó por 1-0.

En total, Boca ha jugado cinco partidos en la temporada 2018-2019, incluyendo el de la Copa Joan Gamper ante Barcelona. “El Apache” fue titular en uno y estuvo en el banco en los cuatro restantes (entró en tres). Hasta el momento, convirtió un solo gol (ante Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina).

“Estamos guardando para el partido del miércoles por Copa”, aclaró Barros Schelotto, aunque no precisó si se refería al caso específico de Tevez, que parece correr desde atrás ante otros atacantes como Ramón ‘Wanchope’ Ábila, Mauro Zárate y Cristian Pavón.

A pesar de no estar en la lista de concentrados, Tevez acompañó al plantel hasta el estadio Tomás Adolfo Ducó. Viajó en el micro de Boca y se ubicó en un palco del estadio para ver el partido.

La ausencia del “Apache” se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol argentino y provocó la opinión hasta del presidente de la AFA -y amigo personal del jugador-, Claudio “Chiqui” Tapia. “Él es un luchador, se sobrepone a la adversidad siempre. Debe querer jugar como todo futbolista”, opinó el dirigente en una entrevista con Crónica TV.

Si bien el “Globo” logró un valioso empate en la primera fecha -0 a 0 con River en el Ducó-, perdió en la segunda frente a Aldosivi (1-2) y no gana hace siete encuentros.

En los primeros 45’, ni bien saltó al campo de juego, el equipo de Parque Patricios tomó el control de las acciones y se largó a presionar a Boca desde el medio que, a su vez, buscó salir de contragolpe con Cristián Pavón y la aparición del juvenil Agustín Almendra.

Por lo tanto, el ‘Globo’ acorraló a los ‘xeneizes’ con Saúl Salcedo y Juan Fernando Garro por los costados. De ahí, Andrés Chávez le sirvió un pase desde la izquierda a Walter Pérez que remató de media vuelta y que quedó en las manos del arquero Esteban Andrada.

Además, Boca lució desorientado, en tanto, Huracán presionó en el arco contrario y no lo dejaba salir al ‘xeneize’ a contragolpear. En todo momento, el ‘Globo’ estuvo muy concentrado en el partido pero Boca no reaccionaba. Recién, a partir de los 13’, el ‘Xeneize’ evidenció una mínima levantada con una jugada colectiva que elaboraron Fernando Gago, Almendra y Pavón que le permitió a Sebastián Villa descargar un centro que rápidamente despejó un defensor. Por consiguiente, Mauro Zárate y Agustín Almendra, de muy buena gambeta y excelente pisada, puso en peligro el campo de Huracán que forzó la reacción de Carlos Auzqui que abortó la acción.

Con el correr de los minutos, el juego se ‘picó’ demasiado desde la mitad del campo con muchas infracciones por parte de los jugadores de ambos ante la pasividad del árbitro Germán Delfino que levantó muy pocas tarjetas.

Por eso, el encuentro perdió belleza y entrega por parte de los dos protagonistas. A poco del cierre, el partido volvió a reactivarse con las apariciones de Almaendra y de Villa que motivó la reacción del arquero Marcos Díaz.

En el cierre, el otro juvenil Leonardo Balerdi y Zárate, estuvieron cerca de romper el marcador en cero con dos jugadas de peligro que desactivaron los jugadores del ‘Globo’.

En la segunda parte, Huracán casi repitió el mismo libreto de la etapa inicial y se largó a atacar con las llegadas de peligro de Carlos Auzqui y Andrés Roa que motivaron las atajadas de Andrada.

Posteriormente, Huracán comenzó a descontrolarse en la ofensiva aunque Boca no encontraba la forma de frenarlo en el mediocampo. En ese momento, el encuentro se encendió y se puso electrizante con la presión que imponía el Globo mientras que Boca mostró una mejora notoria en el juego y en el ataque.

El ‘Xeneize’ estuvo mucho más claro en el manejo de la pelota con el ingreso del colombiano Edwin Cardona que disparó un centro desde la derecho que fue a parar a las manos de Marcos Díaz a los 33’.

En el epílogo, el partido tomó mucha más temperatura con una tremenda serie de toques entre todos los jugadores. Por eso, de nuevo, apareció Almendra que intentó pasar entre dos jugadores y perdió una pelota ante la marca de Cristián Chimino. En el final, Cristián Pavón y Ramón ‘Wanchope’ Ábila se asociaron en el ataque y habilitaron al colombiano Cardona que perdió una increíble posibilidad de abrir el marcador.

Finalmente, Boca volvió a decepcionar, perdió completamente el rumbo de este certamen y su mal presente puede explicarse en que toda su atención está centra en la Libertadores. Eso sí, con todos los refuerzos que sumó, está mucho más obligado a ganarla porque sería una grave frustración, no solo para el técnico, los jugadores sino para sus dirigentes que sufrirán el tremendo castigo de sus hinchas.

#Balerdi: "No fue el partido ideal, hubo muchos pelotazos. La cancha no estaba en las mejores condiciones". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Balerdi: "Queríamos ganar pero se nos dio el empate". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Villa: "Hubo mucha fricción, muchas faltas. Fue un partido duro". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Villa: "Poco a poco me voy acostumbrando a lo que quiere el profe y entrenando semana a semana". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Villa: "Toca seguir mejorando y nos toca ir a Paraguay a ganar". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Nos adaptamos bien a este juego, no sufrimos. Nos faltó tranquilidad en los últimos metros para definir lo que generamos. Ellos se defendieron bien". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Nosotros tenemos que ir partido tras partido. Hoy elegí 11 jugadores, pensando que eran lo mejor para Boca. Ahora, en estos tres días, vamos a decidir a otros jugadores para viajar a Paraguay". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "No me llegó lo del TAS. Me contaron que se iba a suspender el partido de Racing, no el de todos". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Hablé con Carlos, tengo una consideración especial con él por el cariño de la gente y su trayectoria. Pero tenemos variantes y yo tengo que poner lo mejor siendo honesto con el equipo". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Entiendo que para este partido, pensamos en los once que entraron. No hablé de un mal momento de #Tevez o de algún jugador en particular". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "La decisión de que Carlos no esté concentrado fue 100% futbolística. Veremos en estos entrenamientos quiénes viajan a Paraguay". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "No hay ningún tipo de recriminación por parte de los jugadores. Yo tengo que hacer lo mejor para el equipo, no hubo peleas ni planteos. Es mi función". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "#Zárate es un 9 como Benedetto, tiene más técnica y velocidad que Wanchope. No sé porqué dicen que no es 9. Puede jugar en las once posiciones si quisiera pero él juega ahí o detrás del nueve". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Me gusta este esquema, me dio resultados el años pasado y el semestre anterior". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "La sanción de Conmebol me sorprendió, ni sabía que habíamos salido tarde. Si está en el reglamento, está ahí. Lo miraré desde otro lado". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo sobre el tema Zuculini: "Hay que aplicar el reglamento, no sé lo que dice el reglamento. No sé lo que dijo Blanco pero es un tema que tiene que definir la Conmebol". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "A #Balerdi lo vi bien. Por los nervios se le escaparon algunas pelotas pero en el mano a mano nunca lo superaron". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "El estado del campo de juego es un factor importante. Acá estaba malo, en Quilmes estaba malo y largo. No les puedo pedir que jueguen sin ese contexto". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "Vamos a analizar mañana y el martes si #Gago juega el jueves. Estaba para jugar, por eso lo incluí". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "No les puedo exigir que jueguen por abajo, que toquen porque las canchas son muy malas. Ahora cuando juguemos en una cancha buena, lo voy a exigir más". https://t.co/UT331Q54Tc — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo: "La pelota quieta la marco en zona. Lo que ocurrió ante Estudiantes fue una desconcentración que no puede volver a pasar". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018

#Guillermo sobre la "Guardia Alta" de Gallardo: "No tengo idea si los benefician. Yo me debo a Boca, me dedico a entrenar y a preparar un equipo para ser campeón". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 27 de agosto de 2018