Samid el rescate de los medios de Cristóbal…pero sin Ámbito ni portales

El histriónico empresario de la carne, Alberto Samid, le presentó a la Justicia una oferta por C5N y las radios del ex Grupo Indalo, en acuerdo con el empresario detenido Fabián De Sousa. Pero la propuesta del exparticipante de Bailando por un Sueño no consiste en la compra de los medios de comunicación que pertenecieron a Cristóbal López, sino a formar parte de un fondo para el pago de los trabajadores de algunas de las empresas.

En concreto, Samid quiere aportar dinero a un fondo que ayude a mantener en el aire al canal de noticias C5N y las radios AM 710 Radio 10, FM Pop, Mega, Vale y One. No forman parte por ahora los portales Diario Registrado, Minutouno.com y las productoras de TV Ideas del Sur y Pensado Para Televisión (PPT) como así tampoco el diario Ámbito Financiero que se encuentra en una delicada situación.

"El escrito no es una propuesta para comprar los medios del Grupo Indalo, se busca formar un fondo solidario con distintos aportantes o un fideicomiso abierto", explicó Gabriel Len, abogado patrocinador, junto a los doctores Carlos Lancioni y María Elena Acebo Zaballa.

Según el diario BAE, la propuesta presentada ofrece dos opciones: "Se efectuarían pagos destinados a la adquisición de espacios publicitarios en las condiciones de mercado y que serán depositados anticipadamente en la cuenta judicial que se designe a tal efecto y/o otros depósitos se efectuarían como aportes anticipados y deberán ser considerados como créditos preferenciales en los términos del art. 240 LCyQ."

Si bien en este primer paso, no se plantea la intención de compra, Samid dijo al diario económico que "es un grupo de gente muy poderosa, queremos preservar los puestos y tenemos intención de comprar el canal, algunas radios y el diario. Hasta hay un empresario petrolero. Son muchos más poderosos que yo".

Por eso, una de las opciones es que la propuesta sea considerada como crédito preferencial, podría ser a cuenta de una futura compra.

Desde hace meses los empleados de los medios que pertenecieron a López denuncian que reciben pagos en cuotas, sin obra social y sin aumento de paritarias. Por ejemplo, en C5N todavía no cobraron el aguinaldo, el total de los sueldos de julio, ni los aportes jubilatorios.

El diario La Nación destierra la posibilidad de la compra a futuro de esos medios: "Por lo menos hasta fin de año no hay posibilidades de compra y venta de nadie, algo que ya fue informado por el juez", afirmaron al matutino fuentes del canal y recordaron el paso en falso de Ignacio Rosner junto al Grupo Ceibo, que engañó a Cristóbal López.