Made in Argentina: A pesar de un contexto más calmo, el BCRA subastó 2 veces para calmar al dólar

La presión sobre el dólar se renovó este lunes cuando la cotización ganó 12 centavos en el circuito minorista, donde finalizó a $31,54 de acuerdo al promedio del Banco Central. En la plaza mayorista, en tanto, la divisa ascendió 7 centavos en relación al cierre previo y terminó la jornada en $30, 97.

En una rueda volatil, al precio mayorista tocó los $31 que motivaron la intervención del BCRA, que realizó 2 subastas para moderar la suba del billete verde.

En 1er termino, se subastaron US$300 millones de los que adjudicaron US$100 millones a un precio promedio de corte de $30,8683, siendo el mínimo precio adjudicado de $30,7870.

Más tarde, hubo una 2da licitación en la que la entidad monetaria adjudicó US$110 millones de otros US$300 millones que licitó. Ese montó fue suscrito a un precio promedio de corte de $30,8458 por unidad, informaron fuentes del mercado.

En total, se adjudicaron US$210 millones con el objetivo de contener la suba. Los analistas explican que el BCRA no busca bajar la cotización, sino moderarla para que no suba abruptamente en un corto lapso de tiempo. Sería una decisión de la entidad monetaria dejar que la cotización ascienda.

"En una jornada caracterizada por la reaparición de las subastas del Banco Central, el dólar mayorista continuó operando en alza. La escasez de la oferta exigió la renovada presencia oficial para acotar parcialmente la suba de tipo de cambio mayorista", apuntó Gustavo Quintana, de PR.

Quintana sostuvo que "el escenario internacional no mostró un panorama inquietante como el de la semana pasada y por lo tanto hace recaer las causas que explican la suba de hoy en factores estrictamente locales", como la proximidad del fin de mes.

Christian Buteler, por su parte, consideró en declaraciones a ámbito.com, que el dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. "Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando el dólar, mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar divisas para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo", destacó.

El real se apreciaba en Brasil, donde el dólar caía un 0,52% hasta los R$4,0827.

En tanto, la economista Marina Dal Poggeto explicó este lunes que son las "dudas sobre el programa de financiamiento" del Gobierno lo que impide que se estabilicen algunas variables económicas, entre ellas el dólar.

"Se fue corriendo el escenario y lo que tenés hoy es un loop complicado entre la economía, la política y lo financiero. Mientras lo financiero no se estabiliza, la economía no se estabiliza. Con esta tasa de interés la economía no se estabiliza, pero la tasa es la que está tratando de evitar que el dólar sea más alto", afirmó en declaraciones radiales.

Según trascendidos periodísticos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pidió al FMI US$3.000 millones del acuerdo stand-by.

Esos trascendidos sostienen que Dujovne habló con agencias internacionales de noticias para llevar tranquilidad a Wall Street y filtró que Argentina, además, solicitó al organismo que se removiera del acuerdo un plan para quel el Tesoro recompre las Letras instransferibles que actualmente están en el Banco Central por 3.125 millones de dólares trimestrales. Según pudo saber Reuters, esa cifra acumularía US$15.000 millones hasta fin del 2019.