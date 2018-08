Roncaglia desmintió a CFK: "No se dejaron tóxicos"

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, desmintió la acusación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con relación a la presencia de un "tóxico de contacto" en su departamento de la calle Juncal y Uruguay luego del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como "cuadernos de las coimas".



"No se usó ningún tipo de químico", señaló el funcionario policial. Y amplió: "Nadie nos pidió que coloquemos micrófonos (…). No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. ¿Estamos todos locos? La policía no se va a ver involucrada en este tipo de actividad ilegal".



"Yo como Jefe de Policía me ofrezco a ir al departamento y prender los aires; se actuó de acuerdo a la legalidad, con la presencia de dos testigos hábiles que dan cuenta del procedimiento", detalló Roncaglia en una entrevista con TN.



Con relación al resultado de los diferentes allanamientos que se realizaron a las propiedades de la ex mandataria, afirmó que "se secuestraron distintos elemento y el juez va a evaluar si tienen entidad para la causa. Está en viaje y en dos horas los va a tener en sus manos".



Sobre el procedimiento que se realizó en la propiedad que Cristina Kirchner posee en Santa Cruz, el Jefe de la Policía dijo que por orden del juez Bonadio se realizó una "perforación de 5 milímetros de dimensión para poner una lente y mirar" en una de las paredes de un compartimiento que presentaba "ciertas refacciones".

Roncaglia respondió así al comunicado difundido por Cristina y firmado por el jefe de sus abogados, Carlos Beraldi, en el que se denunciaron irregularidades en los allanamientos.



Entre otras cuestiones, el abogado de la senadora relató: "un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de 2018 por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que la ayudaran. Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento".

El certificado emitido en el Hospital de Clínicas: