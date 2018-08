Poco se había ganado en 2017, mucho se perderá en 2018

¿Por qué muchos ya no le creen a Mauricio Macri y su gabinete? Porque exageran cuando no hay que hacerlo, o bien engañan en otras ocasiones, y esto ocurre en temas muy sensibles para la sociedad, en especial para el electorado más desconfiado acerca de las bondades de Cambiemos. El El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) toma como ejemplo lo que ocurrió durante 2017 y el 1er. Trimestre de 2018: La economía creció. Sin embargo, no bajaron en forma proporcional la pobreza, la indigencia, el trabajo en negro y la desocupación. Los peores número son los del conurbano bonaerense, según los autores, del centro de estudios mencionado.

Por ISAAC RUDNIK y MARCELO MAQUEDAInstituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi). / Índice Barrial de Precios (IBP).@isaacrudnik@marcelomaqueda@isepci Lunes 27 de agosto de 2018 13:59 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir