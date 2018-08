Renunció la ministra 'fumada' y denunció "extorsión"

La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, anunció este lunes (27/08) que presentó su renuncia, en medio de la polémica por el video en el que cuenta que fumó marihuana. Ahora el gobernador Alberto Rodríguez Saá debe decidir si acepta la dimisión.



El video, que se viralizó por la redes sociales, mostraba a la propia ministra relatando que estaba en Holanda de viaje de luna de miel con su marido y que fumaron marihuana en una salida nocturna. "Todavía acá tengo medio porque era un churro enorme. Gracias a Dios fumé muy poquitito porque me fui a Marte. Perdí el control absoluto de mi cuerpo y de mi cabeza”, se la escucha decir. También cuenta que en pocos minutos gastó “7.000 pesos en pelotudeces; semillas, juguetes para las nenas, regalitos, alguna cosa más para llevar y nada más”.



La funcionaria habló este lunes a la mañana en FM Ciudad y dijo que está "a la espera de lo que decida el gobernador, no he hablado con él todavía". Y denunció que desde hace dos meses comenzó a ser extorsionada con el robo de fotos íntimas de su celular y computadora, pero admitió que todavía no hizo la denuncia.



“Ese video lo eliminé hace ocho meses y también lo eliminaron las personas de mi círculo íntimo que lo recibieron. Pero alguien lo guardó para sacarlo a la luz en el momento indicado”, añadió.



“Desconozco quién está detrás de la extorsión”, señaló Spinuzza, pero opinó que “algunos dirigentes lo usaron para obtener rédito político”.



En las últimas horas, y en medio de la polémica, el hermano del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, publicó un video en el que le pide a la ministra de Educación provincial que renuncie "para contribuir a la gobernabilidad".



"Renuncie, señora ministra. Las acciones privadas de los funcionarios públicos, son privadas, pero si las publican son acciones públicas", disparó.