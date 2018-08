Docentes universitarios rechazaron la oferta y seguirán de paro

Tal como se esperaba, no hubo acuerdo entre los gremios docentes universitarios y el Gobierno nacional. En el comienzo de la cuarta semana de paro en las Universidades Nacionales, los docentes volvieron a reunirse en paritaria con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y rechazaron su propuesta: un incremento del 5% en mayo, 5,8% en agosto y 4,2% en septiembre para cobrar en octubre.



El Gobierno les propuso el adelanto de la última cuota del 15% para el mes de septiembre. Los docentes lo rechazaron y la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. En tanto, continuará el paro como estaba previsto inicialmente.



El Ministerio de Educación de la Nación recibió a los sindicatos de la Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT en una mesa de diálogo que fue liderada por el titular de la cartera y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela.



La propuesta inicial del Gobierno, que desató un paro universitario en más de 50 instituciones, fue un incremento salarial del 15% en tres pagos: 5% en mayo; 5,8% en agosto y un 4,2% adicional en octubre. Pero los gremios sostuvieron con la contraoferta del 30% y una cláusula gatillo que se ajuste según la inflación.



De acuerdo a lo que informó el secretario Adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Roselló, "esta propuesta mantiene el atraso salarial que ya supera los nueve puntos y por cuanto, no cubre el 30% reclamado ni el desfasaje inflacionario", por eso "mantenemos el plan de lucha y vamos con todo a la marcha educativa el día 30 con concentración en el Congreso a las 17 horas y en las plazas de todo el país".



A su vez informó que desde el Ejecutivo convocaron a una nueva mesa de negociación para el próximo miércoles y que "de no haber una respuesta satisfactoria y evaluando el resultado del cese total de actividades, de las actividades que venimos desarrollando por cuarta semana y de la masividad de la marcha del 30 de agosto, nuestro plenario de secretarios y secretarias Generales evaluará cómo continuar el plan de lucha".



El secretario General de la Conaduh, Luis Tiscornia, además explicó que "un 15% al mes de octubre cuando la inflación proyectada ya va a estar en el 24%, es un problema" y contó que eso fue lo que le manifestaron a Finocchiaro. El dirigente informó que "el Ministro se comprometió a continuar la reunión el miércoles a las 10 de la mañana" y remarcó que insistirán con la importancia de "mantener mínimamente el poder adquisitivo de los salarios".

Declaraciones de @luistis1 tras la mesa de negociación salarial. Se ratifica el cese total de actividades para esta semana y la convocatoria a la Marcha Nacional Universitaria del próximo jueves 30 pic.twitter.com/7ND5nTYE5E — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) 27 de agosto de 2018