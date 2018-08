Deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones

El Régimen Previsional es la relación entre aportantes y beneficiarios del mismo. En la Argentina, la relación es de 1,07 trabajador aportante por cada jubilado.

¿Cómo funciona el funcionamiento o financiamiento? De 3 jubilados a 1 aportante la general; y la mínima de 2 jubilados a 1 aportante.

Hay 13 millones de aportantes y casi 7 millones de jubilados (en términos generales).

Si tomamos en cuenta que entre aportes y contribuciones (cargas sociales) ingresa al sistema previsional un 27% del sueldo (un 11% y un 16%, respectivamente), necesitaríamos una relación de 3,07 aportantes por cada 1 jubilado para abonar prestaciones en esa tasa de sustitución (3,07 x 27 = 82,89 % Móvil).

El 82% es posible en los papeles. El problema no es técnico ni teórico, es operativo y de control.

Si no controlan la rueda sistemática y no existen métodos de auxilio al sector aportantes, mediante el pago de las cargas sociales, el problema es operativo, no teórico.

Ello sin considerar el costo operativo de mantener el sistema.

Las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del Gasto Primario Nacional, representa el 40% del total.

Con la legislación anterior, las jubilaciones y pensiones tenían un aumento garantizado 2 veces por año: en marzo y septiembre.

¿Cómo era? Según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.

Según la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, Nº7.426, publicada en diciembre de 2017, los aumentos son cada 3 meses.

¿Cómo serian? 4 aumentos por año. Marzo/Junio/Septiembre/Diciembre.

¿Cómo sería el cálculo jubilatorio con la nueva Ley? La movilidad de basa en 70% por la inflación y 30% por la variación salarial, el RIPTE (índice de variación de salarios).

¿Cómo fueron los aumentos 2018 en porcentajes?

> Marzo 5,71%;

> Junio 5,69%;

> Septiembre 6,68%.

En diciembre se espera el 8% de aumento estimado (digo "estimado" porque a la fecha no están los índices mencionados).

En definitiva, los jubilados y pensionados, en el año 2018, tuvieron un aumento del 26,08% de sus haberes.

Podemos afirmar que el sector de los jubilados fueron los que más lograron aumentos de salarios por encima de las paritarias más altas del sector Activos, con el 25% de Camioneros.

En términos monetarios, el haber mínimo jubilatorio en el mes de septiembre será de $8.637, y se espera para diciembre un haber mínimo de $9.330.

De todos modos, sin perjuicio de obtener un porcentaje superior a la paritarias nacionales, la pérdida del poder adquisitivo de un jubilado está a la baja casi 10 puntos.

Sin tener en cuenta que fue el sector mas golpeado por las medidas económicas, políticas y previsionales adoptadas por el gobierno de turno.

Ahora bien, tomemos en cuenta que la subida flotante del dólar salpica directamente a la góndola del supermercado que todo jubilado frecuenta a diario y cada vez tiene menos acceso a la minima alimentación.

Quiero decir con esto que se deflactó el valor del dólar, tomando la flotación actual, la jubilación mínima se encuentra en su punto más bajo de los últimos 5 años, medida en dólares.

El haber mínimo en el año 2015 se ubicó en US$ 367.

El haber mínimo en agosto de 2017, un año a la fecha, la jubilación mínima era de US$ 312.

Hoy, agosto de 2018, la jubilación mínima es de US$ 229.

Se perdieron US$ 83 en 1 año calendario.

Conclusión

Considerando los índices del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), el haber mínimo jubilatorio perdió 8,50% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el de los años 2016/2017, es decir, casi $740 mensuales, considerando la jubilación mínima de $8.636 en septiembre de 2018.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado la inconstitucionalidad 'per se' ni en abstracto.

¿Por qué? Porque es necesario demostrar el agravio.

De allí también que no se pueda esperar mucho respecto a los amparos presentados conjuntamente con la sanción de la legislación siendo que se trata de acciones en abstracto sin siquiera la aplicación de la norma en un jubilado en concreto

Por último, es importante mencionar que el mal llamado “empalme” no es tal y realmente no tiene efectos prácticos en evitar la desvalorización de las jubilaciones por el cambio abrupto de fórmula.