Crisis en la Administración Temer por los venezolanos que emigran

El presidente del MDB (Movimiento Democrático Brasilero) y líder del gobierno en el Senado, el senador Romero Jucá (MDB-RR, o sea Roraima) informó al presidente Michel Temer, que deja el liderazgo de la Cámara alta.

Según el parlamentario, su decisión fue tomada por discrepar de la forma en que el Planalto está tratando la cuestión de los venezolanos en Roraima, que es su distrito electoral.

En marzo 2017, Jucá reemplazó como líder del Gobierno al entonces senador, Aloysio Nunes, cuando éste asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la encuesta de la consultora Ibope sobre intención de votos entre senadores en Roraima, Jucá aparece en 3er. lugar, con el 25%. En Roraima se elegirán 2 senadores, o sea que quien ingrese en 3er. lugar no va al Senado.

Jucá dijo despreciar el dato de Ibope y que, en otras pesquisas, él aparece en 1er. lugar. Pero...

Jucá dijo que no puede defender a Roraima, criticar al gobierno y ocupar el cargo de líder, todo a la vez: "Entre el cargo de líder, el gobierno federal, el estado y la población de Roraima, que me elige y yo tengo que defender, por supuesto que yo opto sin ninguna duda por la población de Roraima".

"Siendo así, Excelentísimo Presidente, entre el posicionamiento en defensa de Roraima, y ​​las acciones del gobierno federal, no titubeo en quedarse al lado de nuestro pueblo y del estado que represento. Me he manifestado cobrando y protestando en cuanto a la falta de una solución que enfrenta el problema", justificó el senador.

La semana pasada, Jucá estuvo en el Planalto donde participó en una reunión sobre la inmigración de venezolanos y sugirió que el gobierno cerrase temporalmente la frontera en Roraima.

El objetivo, según él, era evitar que Roraima entrara en "colapso".

Desde antes, el Planalto envió señales de que no limitará el ingreso de extranjeros por cuestiones humanitarias y también de acuerdos internacionales de los que es signatario.



"Entiendo que el gobierno brasileño tiene una posición institucional en cuanto a la migración y recepción de los refugiados, pero este caso tiene que ser analizado desde la opinión del pueblo de Roraima, nuestro espacio y nuestra capacidad económica y social", afirma el documento firmado por Jucá, quien necesita renovar su mandato.

El senador dijo que el gobierno tiene "buena voluntad" para tratar a los venezolanos "pero no está enfocado en el núcleo de la cuestión" que, según él, es el alto número de inmigrantes que llegan por Roraima.

"Yo no rompía con el gobierno, pero en esta situación soy adversario y voy a reclamar todas las cuestiones que mi estado necesite, yo soy hoy un senador independiente, el MDB apoya al gobierno, soy presidente del partido. pero el gobierno en el Senado deberá tener un nuevo líder", dijo él, recordando que quien asume el liderazgo es el actual vice-líder, senador Fernando Bezerra (MDB-PE, o sea Pernambuco).

Hasta el momento, el Palacio del Planalto aún no se ha manifestado sobre el asunto ni ha confirmado el contenido de la conversación entre Temer y el senador.

"Hace 2 años defendí el cierre de la frontera, yo ya conocía el problema, y ​​va a empeorar, porque Venezuela sólo empeora, después de la elección, el problema continúa, ese asunto se va a agravar aún más, será una cuestión para el nuevo presidente", afirmó.