Stornelli pidió que Guillermo Moreno vaya a juicio oral

Además de esta petición relacionada con el ex secretario de Comercio Interior, también se solicita que Beatriz Paglieri (ex secretaria de Comercio Exterior y ex interventora del INDEC) sea elevada a juicio. Lo mismo sucedería con Ana María Edwin, exdirectora del organismo. Aparecen también mencionados María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia, trabajadoras de Paglieri.

El fiscal habría dicho en el dictamen: "Las conductas imputadas a Mario Guillermo Moreno resultan constitutivas de los delitos de violación de secreto en concurso real con destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan en forma ideal con el delito de abuso de autoridad, en calidad de autor por determinación (arts. 45, 54, 55, 157, 248, 255 y 293 del Código Penal)".

El juez a cargo de la causa, que deberá responder a la petición, es Rodolfo Canicoba Corral.

El año pasado, Moreno fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por haber usado fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín.

Ahora, el ex funcionario estaría a punto de enfrentar otro juicio por una causa que empezó hace diez años.

La intervención del Idec se realizó en 2007: Comenzó con el desplazamiento en la Dirección de Precios, que entonces comandaba Graciela Bevacqua, pero se extendió a todas las direcciones.

Este año, la Cámara Federal declaró que Moreno era responsable de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica. Entonces, se revocó el sobreseimiento efectuado por el juez Canicoba Corral a favor del ex funcionario (que dijo que no hubo delito).