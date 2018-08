Existe el día del Gamer

Tenía que ser realidad alguna vez y mas con la dimensión que logró esta industria y lo que representa para marcas como Acer, que solo en julio experimentó un crecimiento del 61% respecto de igual mes del año anterior en su línea gaming, o para el streamer Tyler Blevins, conocido con el apodo de Ninja en Twitch y YouTube, quien batió el récord de espectadores simultáneos, más de 600 mil, en una partida del juego Fortnite en directo a dúo con el popular rapero Drake.

Si bien aún no esta claro cuánto creció el sector gaming y lo que podría esperarse en proyección mostramos 10 predicciones que realizó Newzoo, líder en juegos, deportes electrónicos e inteligencia móvil, hace tres años y los nuevos pronósticos de los eSports para el 2021.

Las marcas vieron cómo el segmento gaming fue capaz de hacer florecer sus ventas. “El único deporte más grande que los eSports es el fútbol, la Copa del Mundo", dijo jason Chen, director ejecutivo de Acer para luego asegurar: "El cielo es el límite”. No es de extrañar cuando vemos que la línea gaming de Acer, Predator, es la principal responsable de los resultados financieros obtenidos por la compañía en el segundo trimestre de 2018, el mayor ingreso neto para el segundo trimestre en ocho años. Pero Acer no es la única. Newzoo demostrado cuánto creció la industria y, con optimismo, ve un futuro radiante.

Aquí las predicciones del mercado

1. Habrá 145 millones de entusiastas de deportes en 2017. Nada más cercano a la realidad. Datos de la compañía demuestran que había 143 millones de entusiastas de eSports en 2017.

2. Habrá 190 millones de espectadores de deportes ocasionales para 2017. Las estimaciones de la compañía aseguran que hubo 192 millones de espectadores de deportes ocasionales en 2017.

3. Más de 1.200 millones de personas conocerán los deportes electrónicos en 2017. ¡Es cierto! Los números dicen que había 1.400 millones de personas que conocían los deportes electrónicos en 2017. La compañía espera que lleguen a los 2 mil millones en 2021.

4. Para 2017, la cantidad de fanáticos de eSports será más alta que la de los fanáticos del básquet o del fútbol americano. “Según nuestra investigación, el 10% de las personas en la población en línea eran fanáticos del eSports en 2017, en comparación con el 14% de la población en línea que eran fanáticos del básquet”, dice la firma. Sin embargo, para Newzoo, a juzgar por la trayectoria actual de los deportes electrónicos, es solo cuestión de tiempo antes de que se vuelva más popular.

5. El surgimiento de géneros de eSports más accesibles dará como resultado una audiencia general de eSports más grande. Así sucedió. “El aumento explosivo del género Battle Royale ha abierto los deportes a un segmento completamente nuevo de espectadores. De hecho, nuestro Game Streaming Tracker para julio muestra que PUBG fue el juego # 5 más visto en Twitch por eSports hours, ubicándose justo debajo de los gigantes de la industria como CS: GO y Overwatch. Además, los deportes electrónicos, incluidas las competiciones Arena of Valor y Clash Royale, están abriendo la industria a un público aún más amplio”, ha dicho Newzoo.

La industria gaming seguirá siendo imparable.

1. La Final del Campeonato Mundial de "League of Legends" atraerá más espectadores que el Campeonato de las Seis Naciones, el torneo internacional anual de rugby con las selecciones más poderosas de Europa. “La trayectoria de crecimiento actual de eSports, combinada con su público más joven e internacional, está en camino de atraer más espectadores que uno de los mayores concursos internacionales de rugby”, ha dicho Newzoo.

2. Un competidor de eSports de alto perfil protagonizará un comercial global de Nike. “En términos de audiencia, los deportes electrónicos en general ya están a la par del golf. Dado que Nike ya ha tenido comerciales protagonizados por profesionales del golf, incluidos Tiger Woods y Rory McElroy, esperamos que la compañía cuente con un atleta importante de deportes en un comercial para 2021”, señala la empresa.

3. Más de la mitad de los espectadores de la Final del Campeonato Mundial de League of Legends no serán jugadores activos del juego. Esto responde a datos que señalan que el 20% de los espectadores de eSports de League of Legends no juegan activamente el juego.

4. La mayoría del contenido de eSports será contenido oficial, a diferencia de los partidos en vivo. “Los comentarios y análisis previo y posterior al juego que complementan los eventos en vivo han sido parte del mundo de los deportes durante años, incluido NFL Primetime para el fútbol americano. Este tipo de contenido oficial ya está empezando a ser más prominente en los deportes electrónicos, incluidos los documentales, las funciones detrás de escena, el análisis previo y posterior al juego, los videos destacados, los videos callejeros y los programas de entrevistas”, asegura.

5. Ibiza atraerá a 10 mil turistas de eSports a sus eventos en vivo. Según la firma esta ciudad será capaz de capitalizar el interés de los jóvenes por los deportes electrónicos a través de sus propios eventos.

6. Los eSports reunirán más televidentes que el tenis en los Estados Unidos, lo que ofrece una idea de su crecimiento y poderío.

7. Una cuarta parte de la población mundial conocerá los deportes electrónicos, una imagen que se aleja a lo que eran años atrás y a los prototipos a los que se solía relacionarlos.

8. El equipo de eSports más popular del mundo tendrá más seguidores en Twitter que los Golden State Warriors. Hoy, con 5.87 millones de seguidores en la famosa red social, el equipo profesional de baloncesto que juega en la NBA con base en California ha hecho historia al tener en sus filas a estrellas como Stephen Curry y Kevin Durant.

9. Las 10 capitales más grandes del mundo tendrán cada una un estadio dedicado a los eSports. Podría parecer descabellado, pero no lo es.

10. El contenido de los game-streaming generará un total de 10 mil millones de horas en las principales plataformas.