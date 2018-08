Macri, de récord en récord: Dólar supera los $32 en todos los bancos

Es por plata. Dame Vaca Muerta y te ayudo

No me la entregas, hacé la de siempre, megadevaluá, licua y tiras unos años hasta la próxima crisis. https://t.co/Vc3qg9HnXT — Marcelo Trovato (@ProBu2010) 28 de agosto de 2018

#CorridaCambiaria



Ya estamos por ingresar la suba de $1 por dia.



Hacienda toma mate pic.twitter.com/M591vjzMIX — Marcelo Trovato (@ProBu2010) 28 de agosto de 2018

#Dolar Banco Nación

28/8/17 $17.43

28/8/18 $31.50

Diferencia +80.72%

No flota, vuela

Con que liviandad algunos insisten, luego de 80% de suba en 1 años, que el dólar debe seguir subiendo

Ignorando todos los costos que eso trae por los que se estarán quejando en breve — Christian Buteler (@cbuteler) 28 de agosto de 2018

La Casa Rosada acaba de profundizar su fase crítica en el manejo de la economía con el tipo de cambio superando ampliamente los $30 y la proyección de inflación del 25%. Según economistas, no será menor al 37%.

En tanto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central Luis Caputo no logran calmar los ánimos. Hace tiempo sabe el presidente Mauricio Macri que no son las personas serias y respetadas del sector que reclama el mercado. Sin embargo, Macri insiste en devaluar la moneda nacional. No queda claro el objetivo ni el camino.

La mesa chica de Balcarce 50, al tiempo que el dólar se dispara por encima de los $32, filtró que es inminente una reformulación del Memorando de entendimiento con el organismo internacional a los efectos de llevar tranquilidad a los mercados y "despejar todas las dudas sobre que el programa financiero argentino para 2019 cierra perfectamente".

Está claro que el modelo se agotó. No se puede afirmar de manera tajante que eso llevará calma a la City porteña.

Hacienda y Finanzas mas BCRA son increíbles.

Literalmente increíbles.

La pérdida de credibilidad no se recupera con los mismos actores.

Tan simple como el cuento del lobo y las ovejas.

Presidente @mauriciomacri urgente cambio antes que sea tarde. — Marcelo Trovato (@ProBu2010) 27 de agosto de 2018