Visita incómoda: Macri se fotografió junto a Paolo Rocca ('camuflado')

En las horas previas a la visita de Mauricio Macri a Vaca Muerta se especuló mucho acerca de si habría foto junto a Paolo Rocca, un empresario que aparece en los 'cuadernos de las coimas' de Oscar Centeno. Y la incertidumbre ya tiene respuesta: no sólo se mostró junto a él, sino que además se tomó una fotografía. De todos modos, hay que decirlo: Rocca aparece 'camuflado' entre muchos otros. Pero está, y sonriente.

Recordemos que Rocca es uno de los ejecutivos más poderosos de la Argentina, que admitió públicamente que su empresa Techint había accedido "a exigencias del gobierno" de Néstor y Cristina Kirchner, aunque defendió la acción de la principal empresa del país diciendo que "Techint no participó en el club de corrupción de la obra pública".



Macri hizo este martes (28/08) un viaje relámpago a Neuquén para visitar Loma de Lata, de YPF, y Fortín de Piedra, una de las áreas de explotación de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.



Allí inauguró la Planta Central de Procesamiento de Gas de la empresa Tecpetrol, que alcanzará una capacidad de producción diaria de 17 millones de metros cúbicos (m3) de gas no convencional inyectado al sistema, desde un único yacimiento en Vaca Muerta.



Tras la inauguración, Macri recorrió las instalaciones acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; los ministros de Energía, Javier Iguacel, y del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, y el CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea.

Además, hay que destacar que la segunda visita de Macri a Vaca Muerta está rodeada de protestas. Por un lado, los integrantes del gremio estatal ATE se apostaron en el ingreso al aeropuerto Presidente Perón, donde el mandatario arribó a las 9.50 y se subió al helicóptero con destino a Fortín de Piedra, en cercanías de Añelo.



Con el secretario general de ATE en una reunión en Jujuy, la manifestación quedó a cargo de su segundo al mando, Jorge Marillán, quien explicó que no esperaban acercarse más por las medidas de seguridad, cuestión que criticó afirmando que desde el gobierno de Omar Gutiérrez quieren “hacerle creer al pueblo que el presidente visita Neuquén cuando no recorre las calles”.



Marillán resaltó el valor de la protesta como una forma de repudiar las “políticas de ajuste y endeudamiento” con la Universidad Nacional del Comahue paralizada, los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada sin garantía de su continuidad laboral y despidos en el sector privado.



Por otra parte, los integrantes de la comunidad mapuche Painemil se encuentran protestando desde ayer en el yacimiento Loma La Lata, lindero a Loma Campana, donde finaliza la visita presidencial. Aunque se esperaba que bloqueen el ingreso de los trabajadores, en el turno de esta mañana no hubo inconvenientes.



La lonco Elba Painemil adelantó que si no los reciben las autoridades de YPF, a las que le reclaman el cumplimiento de compromisos, tomarán la gerencia. “Si no bajan a hablar después de que se vaya Macri vamos a sacar a la gente de las oficinas, total no perdemos nada porque ya nos quitaron la vida, nos quitaron todo”, aseguró la mujer.