Ser felices los 3: La increíble historia de poliamor detrás de la Mujer Maravilla

"Algunas personas nos preguntan el secreto de nuestro largo matrimonio. Nos tomamos el tiempo para ir a un restorán 2 veces por semana. Un poco de estar a la luz de las velas, cenar, música suave y baile. Ella va los martes, yo los viernes", Henny Youngman.

El profesor, la esposa y la alumna

Las relaciones amorosas que implican a más de 2 personas existen aunque siguen siendo un tema tabú. El poliamor es una forma de poligamia consensuada. Actualmente, alrededor del 5% de las parejas estadounidenses, consideran que el poliamor es la forma más óptima de vivir y amar, señala Psychology Today. Y es una historia de poliamor la que se esconde detrás de la creación del personaje de la Mujer Maravilla. En 2017, se estrenó una pelicula que relata la historia de cómo el psicólogo estadounidense, William Moulton Marston, creador del personaje e inventor del polígrafo -detector de mentiras-, vivió y mantuvo relaciones con 2 mujeres al mismo tiempo. Ambas lo sabían y con ambas tuvo hijos. Entre ellas también existía un vínculo amoroso. De hecho, cuando él murió, continuaron viviendo juntas.

En 1915, Marston contrajo matrimonio con su colega Elizabeth 'Sadie' Holloway, y en 1925, inició una relación con Olive 'Dotsie' Byrne, una estudiante de psicología que había conocido siendo profesor, explica Wikipedia. La relacion contaba con la aprobación de su esposa. La joven se fue a vivir con el matrimonio. El psicólogo tuvo 2 hijos con su esposa (una de ellas llamada Olive Ann en honor a su amante) y 3 hijos con la amante. De cara al exterior, se presentaban como una familia convencional de la que Olive era la niñera, porque temían a cuestionamientos morales que la sociedad les hubiese hecho si la verdad salía a la luz.

Para salvaguardar las apariencias, el matrimonio Marston adoptó legalmente a los hijos de Byrne. Los hijos no superion la verdad hasta 1963, cuando Holloway les reveló que quien creían que era su padre adoptivo, era realmente su padre biológico. El 2/5/1947, William Moulton Marston murió de cáncer en Nueva York. Tras su muerte, sus 2 mujeres continuaron viviendo juntas. Olive cuidaba a los niños de ambas mientras Elizabeth trabajaba como profesora universitaria. La convivencia duró hasta la muerte de Olive por causas naturales, en 1985.

Las 3 fuentes de inspiración de la Mujer Maravilla: Elizabeth, Olive, y la diosa romana Diana

En 1941, Marston -quien era un feminista- creó la historieta de la Mujer Maravilla bajo el seudónimo Charles Moulton para DC Comics. Marston estaba convencido de que las mujeres eran más honestas y confiables que los hombres, y que podían trabajar más rápido y con mayor precisión. Además, creía que existe una noción masculina de la libertad, inherentemente anárquica y violenta, mientras que una noción femenina opuesta, basada en el "encantamiento amoroso", lleva a un estado ideal de sumisión en que se ama a la autoridad.

"Ni siquiera las mujeres quieren ser mujeres mientras nuestro arquetipo de femineidad carezca de fuerza, fortaleza y poder. El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman más todo el encanto de una mujer bella y buena", escribió Marston en 1944, en un artículo publicado en 'American Scholar'.

Marston creó a la Mujer Maravilla con ayuda de su esposa. En ese momento había escasez de súperheroinas. Para ese entonces ya era un reconocido psicólogo, tras haber inventado el polígrafo o detector de mentiras -muchos otros psicólogos no estaban de acuerdo con esta invención pues opinaban que tiene muchas fallas y no es totalmente confiable. El tema es sujeto de debate hasta hoy-.

La inspiración para el personaje provino de 3 fuentes: por un lado, de las 2 mujeres que vivían con él (Elizabeth y Olive), y por el otro, del personaje de la mitología romana, Diana -diosa de la caza, la luna y la naturaleza-. De su esposa habría tomado su rebeldía y vivacidad, de Olive, de nobleza y ternura, explica la youtuber cinéfila Gaby Meza en el siguiente video:

"Ella sería una heroína que no triunfaría con la fuerza de sus puños o con la potencia del fuego sino con el poer del amor y la compasión", dijo Marston sobre ella.

El lazo que usa la Mujer Maravilla está inspirado en el polígrafo que inventó el psicólogo. Ambos objetos comparten el mismo propósito: descubrir la verdad, explica el youtuber Rodrigo Ben, quien se dedica al mundo de los súper héroes:

¿El amor es como la manteca o como una vela encendida?

El poliamor ha sido criticado como una forma de 'despilfarro' que termina hiriendo a los que están involucrados en una relación de estas características. Sin embargo, si el amor es como la felicidad, hay que tener en cuenta que, según dijo Buddha, "miles de velas pueden encenderse a partir de una sola vela, y la vida de esta no será más corta. La felicidad nunca se reduce por ser compartida".

Si intercambiamos amor por felicidad, esto querría decir que el corazón se expande cuanto más amamos. Aaron Ben-Zeév, profesor de filosofía de la Universidad de Haifa, se pregunta en un artículo de la revista Psychology Today, si el amor es como la manteca -que cuanto más la esparcís, será más fina la capa- o como la felicidad a la que refiere Buddha -como una vela que no se apaga por encender otras velas-.

"¿Amar a 2 (o más) personas significa necesariamente amar a cada una de ellas 'menos'? Ese sería el caso si el amor es, como la manteca, fijo en su cantidad. Entonces, esparcir tu amor entre 2 personas, reduciría inevitablemente la cantidad que cada una de ellas recibe", expica Ben Zeév. "El amor requiere de mucha inversión: tiempo, esfuerzo, recursos financieros y disponibilidad emocional. Todos estos son limitados y algunos, tales como el tiempo, son también fijos en su cantidad. En este sentido, el amor es como la manteca; no podés esparcirla demasiado y esperar ganar profundidad romántica, que requiere para su desarrollo de tiempo y otros recursos."

Sin embargo, por otro lado, explica Ben Zeév, "el amor no es una entidad con una energía fija sino con una capacidad que, cuando es usada, genera energía positiva creciente-en el sentido de que o lo usas o se pierde. Por lo tanto, no tiene sentido pedirle a alguien (como lo hacen muchas canciones de amor) que guarde su amor para una persona al no usarlo." (Tal como la canción en la que Whitney Houston le asegura a su amante que no quiere estar con otro porque está guardando todo su amor para él).

"El corazón no es como una caja que puede llenarse hasta el tope, su tamaño se expande cuanto más amas", dice el personaje Samantha en la película Her. El contraargumento a pensar que el amor es como la manteca -cuando más lo esparcís, más fino se pone-, es considerar que la energía romántica no es fija en su cantidad sino que tiene el potencial de crecer.