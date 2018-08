Dejarán de funcionar los celulares robados o adulterados

Este martes (28/08) entró en vigencia el sistema por el que dejarán de funcionar en cualquier red móvil los celulares robados o adulterados. Esto significa que su IMEI -el número identificatorio de cada teléfono- fue modificado para que no aparezca en la lista negra. Aunque este número se puede modificar, no es sencillo, por lo que bloquearlos desalentaría el robo de teléfonos.



Se estima que en Argentina se roban 5.000 equipos por día, la mitad de ellos en Capital Federal.



Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, volvió a promocionar el *910, un número que permite avisar si nos robaron o hurtaron el celular, para poder bloquear el equipo llamando desde cualquier teléfono.



Otra opción es registrar las líneas: hay que llamar al *234# e ingresar número de DNI, nombre y apellido del titular y otros datos, como fecha de nacimiento y domicilio. Al hacer esto, la línea y los datos del titular quedan vinculados al IMEI, el código que identifica cada celular.



Cabe recordar que desde el año pasado, cualquier usuario puede ingresar a www.enacom.gob.ar/imei e ingresar el número de IMEI de un teléfono antes de comprarlo para saber si ya fue denunciado. Todos los teléfonos tienen este código y no hay dos equipos en el mundo que repitan el IMEI.

A partir de hoy los celulares adulterados o falsificados no podrán funcionar en ninguna red móvil. Antes de comprar un teléfono entrá en https://t.co/v8tW2zSN08 y verificá que el equipo no esté bloqueado #CompráSeguro pic.twitter.com/gk6pgh9hPn — ENACOM (@ENACOMArgentina) 28 de agosto de 2018