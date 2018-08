"Ella sabía en un 100% lo que estaba tomando"

El hombre que presuntamente había suministrado drogas a la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato reveló detalles a TMZ sobre la velada que tuvo con la estrella la noche antes de que sufriera una sobredosis y afirmó que ella sabía los riesgos que estaba tomando.

El 'dealer', Brandon Johnson, dijo en la entrevista que Lovato le envió un mensaje a las 4:00 de la mañana y le pidió que fuese a verla. "Me llamó a las cuatro de la madrugada e hicimos lo de siempre. Por las horas a las que me llamó le dije que tenía píldoras que no eran de la mejor calidad, entendió lo que iba a tomar. Le advertí que las píldoras eran muy fuertes", relata en defensa a las acusaciones de los familiares de la artista.

En cuanto a las píldoras que Demi ingirió el 24 de julio pasado, en su mansión en Hollywood Hills, Los Ángeles, es un producto conocido como del “after market”, término que según el profesor asistente de farmacología y toxicología en la Universidad Estatal de Michigan, Jamie Alan, puede significar dos cosas: o que “hayan sido adulteradas de alguna manera, lo que significa que podrían estar mezcladas con fentanilo” o que no sean productos farmacéuticos y por ende “no pasan por ningún tipo de regulación de la Administración de Medicamentos y Alimentos".

Aunque en un principio se creyó que la sobredosis de Lovato era por el consumo de heroína, más tarde se confirmó que fue fentanilo lo que casi acaba con la vida de la cantante. Una droga que ya mató a Prince, entre otros.

Dealer de Demi Lovato revela detalles a TMZ

El 'dealer', por su parte, afirmó que Lovato "sabía en un 100 % lo que estaba tomando". No obstante, el hombre negó saber si las píldoras estaban mezcladas con algo.

Por si fuera poco, Jonhnson comentó que se fue de la casa de la cantante alrededor de las 7:00 u 8:00 de la mañana, cuando Demi estaba durmiendo. Según el hombre, le puso una manta y no notó nada extraño.

Horas más tarde, la escena cambiaría, y alrededor de las 11:30 de la mañana del 24 de julio, un asistente de la cantante encontró a Lovato en profunda angustia, razón por la que llamó al 911.

Demi Lovato fue dada de alta del hospital y ahora se encuentra en un centro de rehabilitación.

Lovato es conocida por su lucha contra el trastorno bipolar, la adicción y el trastorno alimentario, con los que ya acaparó atención de la prensa años atrás. Según el portal TMZ, la cantante también lucha contra la drogadicción y pasó seis años sin consumir ningún tipo de droga ni alcohol.