Falta de marco jurídico sobre fármacos fuera del PMO pone en crisis a obras sociales

¿Qué sucede cuando el Programa Médico Obligatorio no contempla una droga de US$ 750.00 anuales pero un magistrado concede un recurso y ordena a un prestador de servicios médicos a cubrir ese tratamiento? ¿Debería el Estado hacerse cargo de esos casos? ¿Acaso correspondería dejar sin cobertura al paciente? ¿Y si la acumulación de casos significara un monto difícil de asumir por el prestador, que no contempló ese riesgo en su proyección de costos? El tema ya se debate en el Congreso de la Nación pero también en el mundillo sindical de las obras sociales y en los ámbitos de la medicina prepaga: todos enfrentan casos similares, y es imprescindible una respuesta satisfactoria a las partes.

Por Urgente 24 Martes 28 de agosto de 2018 17:43 hs