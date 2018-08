El French Open ataca con sexismo y Serena responde con moda

Los hechos. Se puso un mono ajustado negro al estilo "catwoman". Aunque su objetivo era evitar la formación de posibles coágulos de sangre tras el embarazo que acaba de atravesar. Nike fue quien elaboró el diseño especialmente para la tenista, ado en el héroe del cómic Pantera Negra de Marvel.

La Federación Francesa de Tenis dijo que esta clase de estilismos ya no se permitirían de ahora en adelante. "Creo que a veces hemos ido demasiado lejos", dijo el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, y agregó que el traje de Williams "ya no será aceptado. Hay que respetar el juego y el lugar".

5b81da8807d9562abe875be3_o_f_v0.jpg

Lo que la Federación parece olvidar es que, en 1985, Anne White, una jugadora blanca, usó un catsuit blanco brillante para Wimbledon. Por este motivo, hay quienes tildan de racista al comunicado.

La respuesta. Serena contestó: "Puedes quitarle al superhéroe su disfraz, pero nunca podrás quitarle sus superpoderes”. Y sus fans la apoyaron, así como las marcas. Ahora, se presentó a jugar (aunque fuera de Francia) con otro polémico vestuario: lució una tutú de su nueva colección, realizada en colaboración con Nike y Virgil Abloh, en el U.S. Open.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD