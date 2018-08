Duhalde dijo Macri va "como el orto", ¿qué hay detrás?

Cambiemos. En una entrevista con un programa de radio criticó a la gestión de Cambiemos y dijo la polémica frase. Sin embargo, también agregó que la situación del país es "difícil" porque el gobierno "habla de diálogo y se mira en el espejo".

Eduardo Duhalde sostuvo: "Siempre estoy hablando con gente de este Gobierno. Mi intención es colaborar sin aparecer", dijo a FM Delta. Es "imposible salir (de la crisis) si nos seguimos peleando y perdiendo el tiempo en cosas insustanciales", agregó.

"Quienes estudiamos la política nos damos cuenta que cada vez la gente quiere menos a los partidos, a las instituciones de la política y a los políticos", dijo el ex mandatario. También dijo que la situación social "es peor que en 2001", cuando brindó una entrevista para el canal C5N.

Kirchnerismo. A pesar de las duras críticas con respecto al Gobierno actual, también aclaró la distancia que lo separa de Cristina Kirchner: "Me ha llamado varias veces, pero siempre digo lo mismo: 'No es tiempo'". "Yo nunca cierro puertas, pero a veces no tengo ganas de abrirlas", agregó.

Con respecto al escándalo de los cuadernos, dijo que "los temas jurídicos se resuelven de otra manera, no por televisión".

Con respecto a su antigua relación con Néstor Kirchner, dijo que "eran amigos" pero que tenían "ideas distintas": "Él era verdaderamente peronista, Cristina no es. Ella es cristinista, no es revolucionaria y para ella Perón era un viejo de mierda", agregó.

Peronismo y elecciones del año que viene. "La nueva forma de gobernar es 'el que gana gobierna y el que pierde también gobierna'. Muchos dirigentes no lo entienden pero esa es la forma, gobernar juntos", analizó. También definió al peronismo como un "hormiguero pateado".

Hace un par de días, había dicho que "el candidato que va a ganar" sería Roberto Lavagna. Duhalde agregó que está "armando el justicialismo" de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

¿Como sería este plan? Según el ex presidente, está dialogando con "especialistas en modificar el sistema impositivo" porque, según consideró, "tienen que pagar más los que más tienen".

Antecedentes históricos. A fines del año pasado, Duhalde reveló en una entrevista con Jorge Fontevecchia para Perfil, que quiso que Néstor Kirchner y Mauricio Macri estén juntos en la lista del Justicialismo del año 2002.

"En principio le ofrecí ser candidato a jefe de Gobierno de la Capital Federal. Nuestro candidato en ese momento era (Daniel) Scioli, pero al llevárselo Kirchner para su fórmula, yo necesitaba a alguien potable", había dicho el ex mandatario, "me gustaba su perfil de hombre ejecutivo, me impresionó cómo supo manejar el tema del fútbol en Boca, le veía condiciones, y nosotros no teníamos un candidato que pudiera sacar votos. Necesitaba votos en la Capital y lo llamé. Tenía buen contacto con él desde que lo secuestraron, allá por 1991".

Así explicó Duhalde lo que sucedió: "Le ofrecí apoyarlo con una lista, y en ese momento, sin ninguna experiencia, me dice: ´¿Y vos a quién vas a poner?´. Lo miro y le digo: ´Mauricio, no seas irrespetuoso; pero quedate tranquilo, que va a ser la mejor lista para ganar´. Me pidió un día para pensarlo. Volvió e insistió con el mismo tema. Le dije: bueno, no llamo a elecciones. Porque no tenía la obligación de hacerlo. El que gane en mayo va a elegir candidato, y ese va a ganar".

Redes. Twitter estalló, y los usuarios provocaron que Duhalde se convierta en tendencia mientras le respondían:

Recordemos a Duhalde:

